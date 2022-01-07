Сербия оскорблена отказом Австралии впускать чемпиона по теннису

07.01.2022  19:19 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Дзен, дискриминация, Политические репрессии, Сербия, Скандал, Спорт


В Сербии с негодованием восприняли решение властей Австралии аннулировать визу для всемирно известного сербского теннисиста Новака Джоковича.

Руководство Сербии объяснило действия австралийских властей сербофобией.

В Сербии с негодованием восприняли решение властей Австралии аннулировать визу для всемирно известного сербского...

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», по просьбе адвоката Новака Джоковича Федеральный окружной и семейный суд отложил до понедельника решение по его апелляции на отмену визы для въезда в Австралию. Виза Джоковича была аннулирована накануне под предлогом, что не было предоставлено достаточно доказательств, подтверждающих его освобождение от вакцинации против COVID-19 по медицинским показаниям. При этом сам Джокович имеет имидж убежденного антиваксера.

Отвечая на вопросы EuroNews, президент Сербии Александр Вучич отметил несправедливость критики Джковича, в которой участвуют все, от премьер-министра Австралии до рядовых австралийских чиновников и лидеров мнений.

«Они впустили нескольких теннисистов в Австралию на тех же условиях, которые стали препятствием для Джоковича. Все, что мы сможем сделать – сделаем, наше министерство иностранных дел и премьер Брнабич ждут разговора с министром внутренних дел Австралии, который формально должен принять это решение (об аннулировании визы)», – отметил президент Сербии.

По его словам посла Сербии в США Марко Джурича. сербы «в некотором смысле восприняли отношение австралийских властей к Новаку Джоковичу как оскорбление».

«Сербия непременно ответит на притеснения и преследования человека, который не заслужил, чтобы его унижали и преследовали подобным образом. Джокович проявил уважение, внимание и солидарность по отношению к Австралии в то время, когда в этой стране бушевали пожары, и жертвовал деньги в помощь ей. Джокич внес неизмеримый вклад в Открытый чемпионат Австралии по теннису и путешествовал по приглашению организаторов турнира с визой, которую он получил от властей Австралии. Тем временем они, по-видимому, передумали насчет него…. Я не думаю, что это случилось бы с Новаком, если бы он не был бы сербом. В этой коллективной ненависти и истерии, которые существуют в части международной общественности против Новака, есть элементы сербофобии. К сожалению, это перенесено на нашу страну или на наш народ, что, вероятно, унаследовано от некоторых более ранних исторических периодов», – прокомментировал ситуацию Джурич.

 

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