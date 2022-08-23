Сербия остается без российской нефти

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С 1 ноября на Сербию будут распространяться санкции ЕС за российскую нефть.

Об этом заявил президент страны Александр Вучич.

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Такого эпилога анонсировали и ждали давно, и, по мнению ряда экспертов, причин для беспокойства нет, по крайней мере, в том, что касается сырой нефти. Однако всех волнует вопрос цены топлива на заправках, там следует ожидать роста.

Вучич, отвечая на вопросы журналистов, упомянул, что ноябрь принесет Сербии новую проблему – санкции в отношении российской нефти, то есть компании NIS.

«Чтобы не задаваться вопросом, что мы будем делать с электричеством, что мы будем делать с нефтью – с первого ноября для нас больше нет российской нефти, мы под санкциями», — сказал он.

Эксперт по энергетике Милун Бабич ожидает, что повышение цен станет логическим следствием санкций.

«Транспортировка нефти будет другой и более сложной, следует ожидать, что из-за этого будет рост цен, и она также дойдет до карманов граждан», — сказал Бабич Nova.

При этом некоторые специалисты считают, что большая проблема для Сербии — как достать газ, а не нефть, даже в условиях санкций.

Нефть доступна и может быть получена из других источников, а цены не «стремятся вверх». Сербия закупала нефть из Казахстана, Ирака и Ирана. Только пятая часть топлива шла из России.

Хорватский нефтепровод JANAF, через который российская нефть поступала в Сербию, был построен во времена социалистической Югославии, и одна ветка идет от порта Омишаль на острове Крк до нефтеперерабатывающего завода в сербском городе Панчево.

Однако ЕС запретил своим членам импортировать российскую нефть, которая доставляется в порт. Так что Хорватии в ноябре придется приостановить покупку черного золота у Москвы.

«Наши НПЗ использовали не только российскую нефть. Наоборот, мы использовали 20% нефти из России, остальное было другого происхождения, например, из Ирака», — сказал Желько Маркович, руководитель энергетического и ресурсного сектора «Делойта Сербия».

С ним согласен эксперт по энергетике Милош Здравкович, который напомнил, что Сербия раньше использовала иранскую и казахстанскую нефть, которая может стать хорошей альтернативой в таких ситуациях.