Сербия отказывается от русских самолетов, чтобы угодить Западу

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Заместитель министра обороны Сербии Ненад Милорадович рассказал, что ВВС страны будут модернизировать при помощи техники из ЕС, а также ОАЭ.

Об этом чиновник поведал порталу Tangosix, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Милорадовича, модернизировать ВВС Сербии (Ратно ваздухопловство и противваздухопловну одбрану Србиje) планируется за счет приобретения французских многоцелевых истребителей «Рафаль». Замминистра анонсировал скорые новости по этой теме.

Кроме того, выяснилось, что Сербия участвует в двух совместных проектах с компанией Airbus: по вооружению вертолетов Н-125М и созданию беспилотника Sirtap. При этом в течение ближайших двух месяцев ожидается продолжение поставок вертолетов H-145M в пятилопастном варианте с системой управления огнем H Force 3;

А до конца ноября Белград должен получить второй (первый прибыл в сентябре) военно-транспортный самолет Airbus C-295W. Также в скором времени ожидается поставка в Сербии ударных дронов из ОАЭ.

Таким образом, становится очевидно, что Сербия полностью сворачивает сотрудничество с Россией и Белоруссией по модернизации своих ВВС – это процесс начинался в 2018 году. Однако после начала СВО президент Сербии Александр Вучич заявил, что обслуживание модернизированных российских МиГ-29 из-за международных санкций стало затруднительным.