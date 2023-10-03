Сербия отказывается от русских самолетов, чтобы угодить Западу

Алексей Топоров.  
03.10.2023 11:52
  (Мск) , Белград
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Авиация, Балканы, Дзен, Политика, Россия, Сербия, Сюжет дня


Заместитель министра обороны Сербии Ненад Милорадович рассказал, что ВВС страны будут модернизировать при помощи техники из ЕС, а также ОАЭ.

Об этом чиновник поведал порталу Tangosix, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Заместитель министра обороны Сербии Ненад Милорадович рассказал, что ВВС страны будут модернизировать при помощи...

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По словам Милорадовича, модернизировать ВВС Сербии (Ратно ваздухопловство и противваздухопловну одбрану Србиje) планируется за  счет приобретения французских многоцелевых истребителей «Рафаль». Замминистра анонсировал скорые новости по этой теме.

Кроме того, выяснилось, что Сербия участвует в двух совместных проектах с компанией Airbus: по вооружению вертолетов Н-125М и созданию беспилотника Sirtap. При этом в течение ближайших двух месяцев ожидается продолжение поставок вертолетов H-145M в пятилопастном варианте с системой управления огнем H Force 3;

А до конца ноября Белград должен получить второй (первый прибыл в сентябре) военно-транспортный самолет Airbus C-295W. Также в скором времени ожидается поставка в Сербии ударных дронов из ОАЭ.

Таким образом, становится очевидно, что Сербия полностью сворачивает сотрудничество с Россией и Белоруссией по модернизации своих ВВС – это процесс начинался в 2018 году. Однако после начала СВО президент Сербии Александр Вучич заявил, что обслуживание модернизированных российских МиГ-29 из-за международных санкций стало затруднительным.

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