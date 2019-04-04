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04.04.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Балканы, ЕС, Политика, Россия
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Сербия отказывается выполнять антироссийские требования ЕС

В прошлом году ЕС опубликовал 54 внешнеполитические декларации для принятия третьими партнерами, но Сербия приняла только 28 из них.

Об этом сообщает “Европейская правда” со ссылкой на Euractiv.

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“Согласно анализу ISAC, Сербия продолжает не придерживаться политических заявлений ЕС, непосредственно или косвенно касающихся России. 11 непринятых заявлений касались Украины, по 4 – Сирии и Венесуэлы, две – ДР Конго и по одной – Ирана, Мьянмы, Зимбабве, Бурунди и Грузии”, – отмечается в исследование.

Также украинское издание напоминает, что Сербия неоднократно голосовала против украинской резолюции ООН по Крыму.

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