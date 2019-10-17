17.10.2019, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, ЕС, Политика, Россия, Сербия, Экономика
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Сербия отказывается выполнять требование ЕС по России

Евросоюз пытается заставить Сербию принять антироссийские санкции.

Об этом в интервью РИА «Новости» заявил посол Сербии в России Мирослав Лазански, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такое давление есть, оно оказывается на Сербию со стороны Брюсселя. Каждый день мы находимся под большим давлением. Мы с этим ежедневно сталкиваемся, чуть ли не каждое высокопоставленное лицо ЕС, которое прибывает в Сербию с официальным визитом, сообщает нам, что наша политика должна быть согласована с политикой ЕС как раз и по вопросу санкций против России. Как вы видите, мы не ввели санкции против Российской Федерации», – сказал Лазански.

Объем российских инвестиций в экономику Сербии достиг 4 млрд долларов.

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