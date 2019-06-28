Сербия отмечает Видовдан – главный национальный праздник со слезами на глазах

28.06.2019, Белград, Виктор Орлов

Сегодня, 28 июня (15 июня по старому стилю) – главный национальный праздник Сербии, «Видовдан» (Видов день) – в память о знаменитом сражении на Косовом поле в 1389 году и Лазаре Хребеляновиче (последнем независимом правителе Сербии), погибшем в этой битве и впоследствии канонизированном Православной Церковью.

В этот день, в 1389 году между объединённым войском сербских феодалов в союзе с Боснийским королевством с одной стороны и армией турок-осман с другой, произошла Битва на Косовом поле, в 5 километрах от современной Приштины. Сербские войска возглавляли князь Лазарь Хребелянович, Вук Бранкович и великий воевода Влатко Вукович. Османским войском командовал султан Мурад I вместе со своими сыновьями Якубом и Баязидом.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В бою погибла большая часть сражавшихся армий и оба предводителя: Лазарь, попавший в плен и затем казнённый, и Мурад, убитый Милошем Обиличем.

Сербский герой Милош Обилич пошел на верную смерть: притворившись перешедшим на сторону неприятеля, он пробрался в турецкий лагерь. После того как Обилича привели в шатер Мурада I, сербский воин ударом кинжала убил султана и погиб сам.

Князю Лазарю, которого многие сербы и до сих пор величают своим царем, турки отрубили голову, а затем его изрубили.

Святые мощи Лазаря хранятся в монастыре Раваница в Косово, отрубленная же голова и сегодня находится в Турции – на протяжении веков турки упорно отказываются вернуть ее сербам.

Многие считают, что по этой причине возникло предание о том, что Сербия возвратит себе былую мощь только тогда, когда глава князя Лазаря вновь соединится с его мощами.

В «Видовдан» кукушки перестают куковать – в память о погибших косовских героях. В этот день в Сербии не поют, не играют и не веселятся.

В народной песне о Косовской битве гибель сербской державы толкуется следующим образом: накануне битвы князь Лазарь получает с неба от Ангела письмо, в котором ему передано: в завтрашнем бою он одолеет турок, если предпочтет Земное царство, и будет побежден и погибнет, если выберет Царство Небесное.

Лазарь выбрал Небесное — и на следующий день проиграл сражение и потерял жизнь.

Несмотря на победу османских войск, сразу же после битвы армия султана спешным маршем направилась к Адрианополю из-за больших потерь, а также опасений наследника Мурада Баязида, что смерть его отца может привести к смутам в Османской империи. Косовская битва играет важную роль в сербском национальном самосознании, истории и фольклоре.

Лазарь и Милош Обилич почитаются как святые Сербской Православной Церковью.

После Косовской битвы Сербия стала вассалом Турции, а в 1459 году была включена в состав Османской империи. Вместе с тем, после своей «победы» турки повернули назад, приостановив шествие вглубь Балканского полуострова. В христианском мире даже долго ходили слухи о победе сербов на Косовом поле.

И сегодня эта дата считается в Сербии одновременно и праздником, и днем скорби. Традиционно в этот день проходят торжественные богослужения, Божественные литургии, панихиды. Каждый год на Косово поле съезжаются сербы не только из Сербии, но и из-за рубежа, чтобы отдать дань своей истории и не забывать о подвиге предков. Уже традиционно приезжают и граждане России, с любовью относящиеся к братскому народу, хотя сейчас это стало намного сложнее из-за действий сепаратистского режима в Приштине.

Вот что парадоксально: сербы хранят память о событии, которое произошло 630 лет назад! И никто не говорит, что «уже стерлась память», и «новому поколению не интересны эти истории», как сейчас, к сожалению, можно услышать о Победе в Великой Отечественной Войне от некоторых российских деятелей…

Президент Сербии Александр Вучич этот день решил провести вместе с представителями сербской общины Черногории в городе Кралево, где проводится ежегодная «Академия Видовдана». Перед «Академией» также запланирована церемония открытия гражданского аэропорта Ладжевци возле Кралево, в церемонии открытия вместе с президентом Вучичем принимают участие и сербы Черногории. После «Академии» предусмотрены переговоры Вучича с представителями сербов из Македонии в Хорватии.