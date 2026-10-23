Завершилась агитация перед выборами, которые пройдут 25 октября в Сербии. Основные конкуренты – «Объединенная Сербия» экс-президента Александра Вучича и поддерживаемый из Брюсселя оппозиционный «Студенческий список».

Нынешняя кампания принципиально отличается от всех предыдущих, начиная с 2014 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Первая и главная особенность выборов-2026 – Александр Вучич идёт на них не как политик, находящийся на вершине власти, а в качестве частного лица, пусть и лидера много лет правящей Сербской прогрессивной партии (СПП).

Вучич ушёл в отставку 27 сентября. Это произошло через 18 дней после того, как по требованию почти два года бунтующей улицы, которую всецело поддерживает ЕС, он объявил досрочные выборы Народной Скупщины (парламента) Сербии.

Вучич рассчитывает по итогам этих выборов совершить «рокировку» и занять пост премьера Сербии, который де-юре является главным должностным лицом в стране. Однако сделать это будет непросто.

Вторая особенность кампании – команда Вучича больше не является неоспоримым лидером. «Объединённая Сербия» почти сразу после официального объявления выборов вынуждена была догонять оппозиционный «Студенческий список». Сам Вучич 20 октября признал, что разница в рейтингах составляла 20% в пользу «Студенческого списка», – но сейчас она, мол, сократилась до 1,5%.

Экс-президент не уточнил, какой именно опрос имел в виду, однако все ориентируются на исследование авторитетного издания «Новая сербская политическая мысль», которое в последние годы редко ошибалось с прогнозами.

По состоянию на середину октября 42,7% опрошенных были готовы проголосовать за «Объединённую Сербию», а 44,5% – за «Студенческий список».

То есть, на первом месте находится политическая сила, название которой не соответствует действительности (студентов в проходной части списка – раз-два и обчёлся), у которой нет ни лидеров, ни программы, и реальный лозунг которой – «Свергнем Вучича, и потом хоть потоп!». В этой ситуации более 18% опрошенных до сих пор не определились с выбором.

Как можно догадаться из приведённых выше данных, в следующий парламент Сербии гарантированно проходят лишь две политические силы. При этом как у традиционных партнёров Вучича, социалистов Ивицы Дачича, так и у «сертифицированных демократов» из списка «Европейская Сербия» во главе с Мариникой Тепич, рейтинг болтается на уровне социологической погрешности. Рейтинг первых «съел» Вучич, а вторых – «студенты».

Третья особенность нынешних сербских выборов – продолжительность избирательной кампании, которая фактически началась почти два года назад, и её отвлечённость от реальных интересов избирателей.

1 ноября 2024 во втором городе Сербии, Нови Саде, обрушился навес центрального железнодорожного вокзала, вследствие чего погибли 16 человек. В их смерти оппозиционеры открыто обвинили Вучича, и стали требовать его отставки.

С ноября 2024 года жизнь в Сербии стала заложницей протестов оппозиционеров, которые по образу «бульдозерной революции» 2000-го своей ударной силой выбрали молодёжь, в первую очередь студентов. Почти два года в стране была физически заблокирована работа большинства вузов, а попытки руководства факультетов навести порядок объявлялась «репрессиями». При этом формировались сетевые структуры, ориентированные на работу в избирательной кампании.

Одно время казалось, что Вучичу удастся пересидеть протесты, как это много раз бывало раньше. К началу 2026 года акции оппозиции собирали всё меньше людей. Да и сам Вучич стал реже предупреждать о подготовке «цветной революции» и «майдана».

Но тут руководство ЕС нашло ахиллесову пяту сербского президента. Ею оказалась всемирная выставка EXPO 2027, которая должна состояться в мае–августе следующего года в Белграде. Брюссель предъявил ультиматум: либо Вучич уходит в отставку и объявляет досрочные выборы, либо Европа устроит бойкот выставки.

Вучич попытался доказать руководству ЕС, что он не настолько пророссийский, как его изображает брюссельская пропаганда. Он возобновил ранее приостановленные поставки боеприпасов Киеву, а в мае этого года его правая рука, спикер парламента Ана Брнабич (ныне и.о. президента Сербии) заявила, что с Россией больше нет братских отношений.

Но в сентябре 2026 года Вучич всё же вынужден был объявить досрочные выборы, – к которым его партия, как показала кампания, оказалась абсолютно не готова, в отличие от «студентов».

Вучич вёл кампанию в стиле «партхозактива», отчитывался в достижениях (их реально немало – от роста экономики и уровня жизни до скоростных автомобильных и железных дорог), обещал дальнейшие улучшения, и всё это – при сохранении баланса в отношениях с ЕС, Россией и Китаем.

А вот «студенты» избегали любой конкретики, обещая бороться против мафии, коррупции и «режима Вучича». Кампанию оппозиции явно вели опытные маркетологи, обыгрывая третью позицию «Студенческого списка» в бюллетенях.

В качестве гимна оппозиции была выбрана народная песня «Я хочу ТРИ поцелуя» (которую явно будут транслировать и в «дни тишины»), а в последнюю неделю сети европейских супермаркетов запустили вроде как коммерческую кампанию рекламы различных товаров «ТРИ лучше чем ОДИН» («Объединённая Сербия» имеет первый номер в бюллетене).

Вучич обещает, что при сохранении власти (получении кресла премьера) средняя зарплата в Сербии превысит 1500 евро. Экономисты считают это вполне реальным, ведь в 2026 году средняя зарплата превысила 1030 евро (это, кстати, втрое выше, чем в 2014 году, когда Вучич впервые стал премьером). Вот только в нынешней кампании всё решат не экономические расчёты, а эмоции. Желание перемен и усталость от 12-летнего правления Вучича вполне могут оказаться для большинства сербов сильнее разума.

Четвёртая особенность нынешних выборов – в случае победы оппозиции Сербию ждут не только радикальные внутренние изменения, но и смена геополитического курса.

С самого начала протестов в 2024 году оппозиционеры требовали не только отставки Вучича, но и отправки его за решётку (некоторые и вовсе открыто говорили, что президента нужно убить). С 2014 года идёт формирование проскрипционных списков, где уже тысячи людей, начиная с ближайших соратников Вучича и его сына, которому приписывают владение несметными богатствами, до силовиков и чиновников всех уровней, а также и бизнесменов, причём, не только крупных. «Охота на ведьм», которая в этом случае развернётся в Сербии, может оказаться беспрецедентной.

Не менее радикальными будут и изменения внешней политики. Вучич хотя бы пытается лавировать между Евросоюзом, Россией и Китаем, – пусть и с перекосом в сторону ЕС, вступление в который объявлено главной целью. А вот правительство, сформированное из пёстрой оппозиционной публики по команде из Брюсселя (который и финансирует кампанию «студентов»), очень быстро присоединится к «общей внешней политике ЕС».

В переводе с бюрократического языка на нормальный это означает признание независимости «Республики Косово», введение санкций в отношении России, а также визового режима для граждан РФ и КНР, сворачивание экономического сотрудничества.

Кроме всего прочего, это может привести к дальнейшей территориальной дезинтеграции Сербии, ведь по пути Косово вполне может пойти населённый в основном мусульманами регион Санджак. Не исключены и попытки развить сепаратистское движение ещё в одной сербской автономии – Воеводине, хотя в ней почти 70% населения составляют сербы.

И, наконец, пятая особенность сербских выборов, которая к выборам формально не относится – речь о подготовке оппозиционеров к «майдану», или к очередной «цветной революции».

Еще весной в ходе массовых протестов против Вучича была задержана целая группа оппозиционеров, готовившая вооружённые провокации на этих акциях. Но «режим Вучича» был настолько «суров», что всех их отпустили под подписку о невыезде, а позже помиловали указом президента. А безнаказанность, как известно, порождает вседозволенность.

Значительная часть сторонников оппозиции, прибывших 22 октября в Белград, планирует остаться в столице. Задачи для них определены заранее: «окружить избирательные комиссии и требовать честного подсчёта голосов». Очевидно, что «окружат» и Республиканскую избирательную комиссию, которая находится в здании парламента – вокруг него уже вечером 22 октября появились усиленные наряды полиции. Осторожность не лишняя: в колоннах «студентов», двигавшихся на Белград, были замечены тяжёлые трактора.

Оппозиционеры не скрывают своих планов: уже через несколько часов после закрытия избирательных объявить о победе «Студенческого списка» и получить подтверждение этого от занимающихся параллельным подсчётом голосов грантовых организаций. А откровенно ангажированные наблюдатели от ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламента, как ожидается, заявят о массовых фальсификациях со стороны власти.

Ну а после этого оппозиционеры при поддержке Брюсселя начнут требовать от власти «признать поражение и дать сформировать правительство народного доверия». Более того, назначена даже дата, когда это правительство (состав которого неизвестен до сих пор) должно будет «подписать с народом Сербии новый общественный договор» – массовый митинг в столице в воскресенье, 1 ноября, то есть во вторую годовщину трагедии в Нови Саде.

Вучич уже пообещал: если проиграет выборы, то вечером 25 октября поздравит победителей, а если победит – «будет радоваться, как большинство людей в Сербии». Однако, судя по всему, признавать поражение он пока не собирается.

При всей неоднозначности такого политика как Вучич, для России его победа на досрочных парламентских выборах остаётся наиболее благоприятным их исходом.

Сохранения статус-кво в этой части Балкан будет достаточно для Москвы. А вот приход к власти оппозиционеров, ориентирующихся на Брюссель и зависимых от него, может создать проблемы как для российской внешней политики, так и для российского бизнеса, причём, не только в самой Сербии, но и во всём регионе.

Если это всё же произойдёт, главное, что стоит помнить российским дипломатам: новые власти в Белграде не будут самостоятельными в принятии решений, ведь за ниточки их будет дёргать Брюссель. Поэтому попытки договориться со «студенческим правительством» привычными методами – типа скидок на газ – будут обречены на провал.