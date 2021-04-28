Подпишись на рассылку
28.04.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Медицина, Политика, Северная Македония, Сербия
Просмотров:

Сербия передала в дар Северной Македонии 1300 доз вакцины «Спутник V»


Премьер-министр Сербии Анна Брнабич сообщила о том, что накануне вечером в Северную Македонию были отправлены в дар 1 300 российских вакцин от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Всего со стороны Сербии было пожертвовано Северной Македонии 48 тысяч вакцин. И отправленные накануне вечером 1300 доз российского «Спутник V» были поставлены в эту страну рамках 20 тысячной партии компонента 2 – второго укола при вакцинации.

Анна Брнабич подчеркнула, что у граждан Сербии достаточно вакцин и что, в случае необходимости, Сербия будет по-прежнему открыта для поддержки друзей и партнеров в регионе.

«Мы не сможем вернуться к нормальной жизни, если все остальные не вернутся к нормальной жизни. Это наш вклад в общую безопасность», – добавила сербский премьер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть