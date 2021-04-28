Сербия передала в дар Северной Македонии 1300 доз вакцины «Спутник V»

28.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Премьер-министр Сербии Анна Брнабич сообщила о том, что накануне вечером в Северную Македонию были отправлены в дар 1 300 российских вакцин от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Всего со стороны Сербии было пожертвовано Северной Македонии 48 тысяч вакцин. И отправленные накануне вечером 1300 доз российского «Спутник V» были поставлены в эту страну рамках 20 тысячной партии компонента 2 – второго укола при вакцинации.

Анна Брнабич подчеркнула, что у граждан Сербии достаточно вакцин и что, в случае необходимости, Сербия будет по-прежнему открыта для поддержки друзей и партнеров в регионе.

«Мы не сможем вернуться к нормальной жизни, если все остальные не вернутся к нормальной жизни. Это наш вклад в общую безопасность», – добавила сербский премьер.