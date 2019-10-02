Сербия подает Евросоюзу пример сбалансированной политики

02.10.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Белград придерживается стратегии баланса, которая может стать примером для других членов ЕС.

Об этом в эфире RTV заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, комментируя заявления некоторых лидеров ЕС о том, что Сербия должна отдаляться от России, а не укреплять с ней отношения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«На Сербию оказывается большое давление, но она не отказывается от своей стратегии баланса.

Некоторые в ЕС считают, что Сербия не должна иметь тесных контактов с Россией, но ни один российский чиновник никогда не говорил, что Сербия не должна идти в ЕС, и я думаю, что никто никогда не скажет.

Мы уважаем курс внешней политики Сербии – путь в ЕС и развитие отношений с Россией», – сказал Боцан-Харченко.

«Лучшим примером сбалансированного подхода Сербии» он назвал намеченное на 25 октября в Москве подписание торгового соглашения с Евразийским экономическим союзом, поскольку это не нанесет никакого ущерба сербскому европейскому пути.

Он добавил, что вступление Сербии в ЕС создаст некоторые трудности в ее отношениях с Россией, но обе страны готовы начать переговоры по урегулированию отношений.

Напомним, Еврокомиссия требует от Сербии расторгнуть договор о свободной торговле с Евразийским Экономическим Союзом (ЕАЭС) и Россией, когда она присоединится к ЕС.

Впрочем, вступление Сербии в ЕАЭС в очередной раз откладывается. На этот раз до 2027 года.