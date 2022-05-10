Сербия поддержала Россию на акции «Бессмертный полк»

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Сербия в очередной раз поддержала проведение международной акции «Бессмертный полк». Впервые она прошла сразу в 14 городах страны – от столицы до небольших поселений. В списке городов – Белград, Нови Сад, Ниш, Кральево, Ужице, Суботица, Крагуевац , Кикинда и другие.

С каждым годом все больше сербов пользуется возможностью почтить память воевавших на фронтах Второй мировой предков и пронести их портрет в едином марше. Традиционно самой масштабной акцией стала проходящая в Белграде – в ней приняли участие несколько тысяч человек. Люди шли с российскими и сербскими флагами, портретами своих родственников-ветеранов. Кроме того, были замечены и символы военной спецоперации на Украине – знак Z, а также знамена Новороссии.

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Возглавил колонну посол России Александр Боцан-Харченко, в ней также прошли глава представительства Россотрудничества – «Русского дома» и его коллектив .

В торжествах участвовали и местные политики – спикер парламента Ивица Дачич, глава МВД Александр Вулин, министр, отвечающий за инновации Ненад Попович, министр труда, занятости, ветеранов и социальной политики Дарья Кисич Тепавчевич. Также дань памяти погившим советско-югославским воинам воздали послы Белоруссии и Казахстана Валерий Брылев и Мади Атамкулов.

Примечательно, что украинский посол Марк Мартынюк прибыл на кладбище Освободителей Белграда накануне, 8 мая. Он также возложил венок у монумента и Вечного огня.

Шествие началось в 10.15 от памятника Вуку Караджичу и прошло по Рузвельтовой улице до Мемориала Освободителям Белграда. Там у Вечного огная и памятника Красноармейцу почетные гости, представители общественных организаций возложили цветы.

В Нови-Саде на шествии «Бессмертного полка» был развернут российско-сербский флаг рекордных размеров – его полотнище составило в длину 100 метров и ширину в 4,5 метра. Знамя, половина которого – в цветах российского триколора, а вторая – сербского, пронесли по городу. И сербская, и российская символика были объединены георгиевской лентой.

«Это стало сюрпризом и для Сербии, и для России, флаг длиной 100 метров и шириной 4,5 метра мы развернули сегодня в Нови-Саде. Наша идея в том, чтобы развернуть этот флаг последовательно во всех городах Сербии в знак нашей поддержки России в ее борьбе с нацизмом, который вновь поднял голову в современной Европе», – заявил Ненад Симонович, координатор «Бессмертного полка» в Сербии, глава общества «Мемориал».

В Нише акция была менее масштабной, однако и на ней присутствовали российские флаги и копия Знамени Победы.

Также масштабная акция прошла в Республике Сербской. Там колонну «Бессмертного полка» возглавил сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.