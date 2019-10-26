Сербия подписала соглашение с Россией, вызвавшее раздражение Запада

26.10.2019, Москва, Елена Острякова

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) подписал соглашение о свободной торговле с Сербией, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Церемония состоялась в пятницу в подмосковном Сколково. Ранее представители Запада предостерегали Белград от договоренностей с ЕАЭС, утверждая, что это соглашение идет вразрез с курсом евроинтеграции.

«Мы связываем с сегодняшним документом надежды на взаимовыгодное сотрудничество, с Сербией, которое с подписанием договора выйдет на новый уровень. Мы рассчитываем, что будет расти торговля за счет снижения ввозных пошлин.

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Для Сербии плюсы от заключения договора с ЕАЭС ощутимы. Сербские товары на более выгодных началах смогут войти на рынок стран союза, который уже сейчас составляет 183 млн потребителей. Наш совокупный ВВП приближается к 2 трлн долларов. И товары стран-участников будут лучше представлены на сербской рынке по разумным ценам», – сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на заседании Евразийского межправсовета.

Подписание соглашения «с братской для нас страной» приветствовал и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.

«Это соглашение является хорошим примером выстраивания отношений с нашими партнерами не только с позиций двухсторонних отношений, но и с позиций ЕАЭС в целом», – сказал Румас.

Сербия рада, что пятая годовщина ЕАЭС ознаменовалась подписанием соглашения с этой страной. Об этом заявила присутствовавшая на заседании премьер-министр Сербии Анна Брнабич.

«У нас уже есть соглашения с Россией. Белоруссией и Казахстаном. Теперь к ним присоединятся Киргизия и Армения. Мы рассчитываем на дальнейший динамичный рост экономики и повышение конкурентоспособности Сербии», – сказала Брнабич.