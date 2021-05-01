Сербия показала экономический рост даже в условиях пандемии

01.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что даже в условиях пандемии коронавирус Сербия достигла темпов экономического роста более чем на один процент в первом квартале, что является значительной разницей в лучшую сторону по сравнению с тем, чем ожидалось.

Об этом Вучич записал ролик на своей странице в Инстаграм, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Мы планировали минус 1,3%, – сообщил президент Сербии. – Это огромная разница по сравнению с тем, что мы ожидали … Если у нас будет 11,5% во втором квартале, и мы верим, что сможем, потому что запланировано 10%, мы будем чемпионами в Европе по темпам роста».

Президент призвал население Сербии сделать прививки.

«Все это мы сможем сделать только в том случае, если вы нам поможете, мы вместе прививаемся и возвращаемся к труду и работе», – добавил Вучич.