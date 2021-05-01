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01.05.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Политика, Сербия, Экономика
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Сербия показала экономический рост даже в условиях пандемии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что даже в условиях пандемии коронавирус Сербия достигла темпов...

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что даже в условиях пандемии коронавирус Сербия достигла темпов экономического роста более чем на один процент в первом квартале, что является значительной разницей в лучшую сторону по сравнению с тем, чем ожидалось.

Об этом Вучич записал ролик на своей странице в Инстаграм, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Мы планировали минус 1,3%, – сообщил президент Сербии. – Это огромная разница по сравнению с тем, что мы ожидали … Если у нас будет 11,5% во втором квартале, и мы верим, что сможем, потому что запланировано 10%, мы будем чемпионами в Европе по темпам роста».

Президент призвал население Сербии сделать прививки.

«Все это мы сможем сделать только в том случае, если вы нам поможете, мы вместе прививаемся и возвращаемся к труду и работе», – добавил Вучич.

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