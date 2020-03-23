Сербия поможет Республике Сербской и БиГ справиться с коронавирусом

23.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Сербский член Президиума БиГ Милорад Додик договорился с президентом Сербии Александром Вучичем о помощи сербскому этнитету медикаментами и продовольствием.

Об этом сообщило Радио-Телевидение Республики Сербской (РТРС), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По итогам встречи в Белграде с Александром Вучичем, Милорад Додик рассказал что, в ближайшие семь-восемь дней в РС поступят пятьдесят тысяч респираторов, а также 25 тысяч тестов на выявление коронавируса.

Также, по словам сербского члена Президиума БиГ, президент Сербии позаботился о том, чтобы охватить поставками не только РС, но и всю Боснию пшеницей, кукурузой, мукой, маслом, соевыми бобами и сахаром – всем тем, что производит аграрная отрасль страны.

Что же касается медицинской помощи, то, по словам Додика, и с этим не будет проблем.

«Все что производит Сербия, то будет беспрепятственно поставлено в Республику Сербскую и БиГ, – заверил лидер боснийских сербов. – Также Сербия готова поставлять то, что ей приходит из Китая – респираторы, маски, комбинезоны для работников здравоохранения и медицинские материалы. Помощь будет поступать в зависимости от наших потребностей».

Кроме того, Милорад Додик рассказал о том, что Сербия готова принять в свои стационары пациентов из Республики Сербской, но пока такой необходимости у республики, к счастью, нет.

Помимо президента Сербии, член Президиума БиГ провел встречу с министром сельского хозяйства Сербии, президентом Торговой палаты страны, получив заверения, что в кризисный период РС не будет нуждаться в удобрениях и кормах для животных.