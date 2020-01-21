Сербия поставила жесткое условие возобновления авиасообщения с Косово

21.01.2020, Москва, Елена Острякова

Косово и Сербия договорились начать прямые коммерческие полеты.

Об этом сообщает «Рейтерс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Полеты будет осуществлять Eurowings, низкобюджетная компания, принадлежащая Lufthansa. Когда начнутся регулярные рейсы, не сообщается.

При этом глава управления сербского правительства по Косово Марко Джурич заявил, что полеты не начнутся, пока косовское «правительство» не отменит 100% тарифы на сербские товары. Они были введены, когда Сербия начала международную кампанию по отзыву признания Косово.

Отмена тарифов является главным условием Белграда на переговорах по косовскому урегулированию. Однако принимать такое решение пока некому. После очередных внеочередных «парламентских выборов» албанские политики края никак не могут договориться, чтобы создать правительство.

Однако эти обстоятельства не помешали послу США в Германии Ричарду Гринеллу представить подписание пока не действующего соглашения как «значительную международную победу президента Дональда Трампа». Дипломат написал об этом в своем «твиттере».

Соглашение было подписано в посольстве США в Берлине. Гренелл, которого Трамп назначил в прошлом году своим специальным представителем в переговорах по косовскому урегулированию, активно посредничал.

Целью США является международное признание Косово и членство сербской провинции в ООН. Примечательно, что «Рейтерс» указывает завышенное число государств, признающих Косово – 110. На самом деле их 93. При этом 95 государств не признают Косово, 5 стран находятся в статусе воздержавшихся.

Прямые полеты между Белградом и Приштиной были прекращены в 1998 году, когда в Косово началась война. Сербия потеряла контроль над своей провинцией после бомбардировок НАТО в 1999 году.

Сейчас воздушное пространство над Косово контролирует НАТО, которая имеет там группировку в 4000 человек. Расстояние от Приштины до Белграда составляет 350 км (218 миль), около четырех часов езды на автомобиле.