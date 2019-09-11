Сербия построит новый стадион в Косово

11.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Мэр северной, сербской части Косовской Митровицы Горан Ракич объявил, что его город на реке Ибаре получит новый стадион.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Чтобы поддержать молодежь и создать еще лучшие условия для занятий спортом, я пользуюсь случаем, чтобы объявить о том, что мы скоро начнем строительство нового великолепного городского стадиона «Косовская Митровица» на 5000 мест, – сказал Ракич после финального матча Кубка Косово и Метохии, сыгранного в Житковице.

По его словам, это спортивное сооружение будет построено за счет средств, выделенных правительством Сербии в рамках инвестиционной программы, инициированной президентом страны Александром Вучичем.

Градоначальник объявил также, что средства были уже перечислены в полном объеме.

Напомним, Вучич неоднократно подчеркивал, что Белград намерен оказывать беспрецедентную помощь жителям сербских анклавов Косово.

За полтора года планируется выделить в сербские общины в Косово и Метохии более шести миллиардов динаров (около 50 миллионов евро).

Вучич заявил, что эти инвестиции будут использованы для стимулирования начала работы некоторых заводов в северной части Косово, строительства «великолепного клинического центра» в Косовской Митровице и больницы в Грачанице.

Также средства будут направлены на помощь фермерам к югу и северу от Ибара, создание туристических центров, таких как Баньска, в инфраструктуру и дороги, водоснабжение и развитие университета.

Напомним, что представители сербской общины с разгромным счетом победили на состоявшихся 19 мая выборах в четырех муниципалитетах славянских анклавов Косово.

Внеочередные выборы в четырёх сербских муниципалитетах были объявлены после того, как мэры демонстративно подали в отставку из-за введения албанскими сепаратистами 100% таможенных пошлин на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. Решение о пошлине фактически поставило сербские анклавы в условия блокады.

На досрочные выборы выдвинули свои кандидатуры те же сербские политики, что ранее подали в отставку с должностей мэров. Таким образом, избирательная кампания стала референдумом о доверии политике албанской верхушки, захватившей власть в крае.