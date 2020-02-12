12.02.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Босния, Германия, Сербия, Экономика
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Сербия потеснила Германию с позиции главного торгового партнера Боснии


Сербия становится крупнейшим торговым партнером Боснии и Герцеговины (БиГ), вытеснив с первого места Германию.

Об этом пишет боснийская Sarajevo Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Германия потеряла свои позиции основного партнера в конце 2019 года. В декабре экспорт БиГ в Германию уменьшился на 30% по сравнению с ноябрем. В том же месяце БиГ экспортировала наибольшее количество товаров в Сербию, на 16% больше, чем в ноябре.

Что касается импорта, то в декабре первое место заняла Италия, второе Сербия, третье Германия.

По сводным данным, главным торговым партнером БиГ в декабре была Сербия.

Эксперты объясняют это тем, что энтитетом в составе БиГ является Республика Сербская, с которой у Сербии тесные не только экономические и культурные связи. Активную позицию по укреплению сотрудничества с Сербией занимает сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

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