Сербия потребует созыва Совбеза ООН в ответ на репрессии в Косово

Президент Сербии Александар Вучич отдал распоряжение начать подготовку к созыву экстренной сессии Совета Безопасности ООН.

Об этом сообщил директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По словам Петковича, решение руководства Сербии созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН связано с непрекращающимися арестами и избиениями этнических сербов сепаратистским албанским режимом Альбина Курти.

«Мы получили распоряжение президента Александара Вучича начать все приготовления и процедуры для созыва экстренной сессии Совета Безопасности ООН по ситуации в Косово и Метохии», – заявил директор Канцелярии по Косово и Метохи.

Представитель Сербии убежден, что Курти намерен провести масштабную этническую чистку территории Косово и Метохии, где сербский народ живет на протяжении многих веков.

«Это всего лишь вопрос нескольких дней, когда мы отправим запрос, и когда состоится это заседание», – добавил Петкович.

Так, сегодня стало известно, что косовские боевики арестовали в сербском анклаве Звечан онкобольного пенсионера Илию Елезовича, полицейского и отца троих детей Драгана Миловича и 73-летнего дядю градоначальника анклава Вучитрн Зорана Костича.

«Сегодняшние аресты и, можно сказать, похищения людей осуществляются исключительно по приказу Курти, который хочет изгнать сербский народ из Косово и Метохии. Это пример этнической чистки.

Курти – это тот, кто хочет развязать войну, и, несмотря на все давление со стороны международного сообщества, он явно пользуется чьей-то поддержкой», – убежден директор Канцелярии по Косово и Метохии.