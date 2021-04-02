Сербия пожертвовала Северной Македонии 40 тысяч доз российской вакцины

02.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Первая партия из 20 тысяч доз российской вакцины «Спутник V» поступила из Сербии в Северную Македонию накануне, еще 20 тысяч поступят в ближайшее время.

В Клиническом центре Скопье препарат встречал премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев и глава минздрава Венко Филипче.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», подарок Сербии позволил Северной Македонии продолжить процесс вакцинации без задержек и перерывов, поскольку через реализуемую при посредничестве ЕС международную программу вакцинирования COVAX в страну пришло только 24 тысячи доз британской вакцины с неоднозначной репутацией – Astra Zeneca.

«Позвольте мне высказать благодарность, получив второе пожертвование (первое произошло в середине февраля, когда Белград передал Скопье 8 тысяч вакцин 8 тысяч коронавирусных вакцин Pfizer) от Сербии, – прокомментировал событие Зоран Заев. – Это акт большой дружбы, произошедший в очень значимый для нас момент. Две партии вакцины «Спутник V» очень важны для страны, поскольку сделают процесс вакцинации непрерывным».

По словам северомакедонского премьера, полученные из Сербии российские препараты позволят не прерывать процесс иммунизации македонского населения, вплоть до прибытия запланированных поставок вакцин через программу COVAX, а также в рамках ранее достигнутых договоренностей официального Скопье с американской компанией Pfizer, а также Россией и Китаем.