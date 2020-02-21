Сербия предложила помощь Китаю

21.02.2020, Москва, Елена Острякова

Сербия предложила помощь китайским компаниям, работающим в стране, после того как вспышка коронавируса в Китае вызвала дефицит рабочей силы и срыв поставок.

Об этом сообщает Auto.com, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы могли бы решить проблемы, вызванные эпидемией в их стране, как с помощью сербских компаний, так и правительства», – заявила министр инфраструктуры Зорана Михайлович.

За последнее десятилетие китайские компании купили единственный в Сербии медный рудник и металлургический завод, а также сделали инвестиции в инфраструктуру.

Однако некоторые осуществляемые под руководством Китая проекты в Сербии сталкиваются с трудностями из-за вспышки коронавируса.

«Мы столкнулись с нехваткой рабочих и инженеров из Китая, а также оборудования», – сказал посол Китая в Белграде Чэнь Бо.

На прошлой неделе Zijin-owned bor copper company заявила, что она запретила своим сотрудникам из китайской провинции Хубэй возвращаться на шахту и завод в восточной Сербии и отправила их на карантин.

Вспышка коронавируса также остановила производство на сербском заводе Fiat Chrysler (FCA) из-за недопоставок комплектующих.

В рамках программы «Один пояс – один путь» Пекин запустил в 2012 году «Инициативу 16+1» со странами Центральной и Юго-Восточной Европы, в рамках которой было объявлено об инвестициях свыше 12 млрд долл. в инфраструктурные проекты в этой части Европы. По данным Европейского инвестиционного банка, треть этих вложений приходится на Сербию.

Первый существенный проект – мост сербско-китайской дружбы (мост Михаила Пупина) в Белграде, полностью возводившийся силами китайцев. После этого – автомагистраль «Коридор 11», а вслед за ним – проект по строительству скоростной железной дороги Белград–Будапешт. Наиболее крупные инвестиции – сталелитейный комбинат «Железара Смедерево» и медная компания RTB Bor. Заявлено открытие завода по производству автомобильных покрышек.

Huawei зашла в регион также через Сербию с перспективой запуска 5G. В начале 2019 года в рамках проекта Save city была анонсирована перспектива установки более 1 тыс. камер слежения в 800 местах Белграда. Реализацию проекта будет осуществлять Huawei. Суммируя, за последние 10 лет Китай стал ключевым инвестором в Сербии, достигнув объема финансирования в 3 млрд долл.