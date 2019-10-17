Сербия предпочла российский газ американскому

17.10.2019, Москва, Елена Острякова

Сербия продолжит потреблять российский газ, независимо от того, подпишет ли Украина договор о его транзите через свою территорию.

Об этом в интервью РИА «Новости» заявил посол Сербии в России Мирослав Лазански, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сербская промышленность в основном работает на российском газе. Безусловно, пока не решен вопрос с газопроводами, проходящими через Украину. Именно поэтому мы вынуждены рассчитывать на газопроводы, проходящие через Турцию и Болгарию, то есть «Турецкий поток». Это наш главный фокус. Для нас российский газ – это вопрос стратегический», – сказал Лазански

Возможность закупки американского сжиженного газа, на которую по политическим мотивам пошли Польша и прибалтийские страны, Сербия не рассматривает.

«Если рассматривать именно американский сланцевый газ и нефть, то для нас это очень дорого. К тому же у нас нет соответствующей газотранспортной инфраструктуры. Российский газ – это лучший вариант для Сербии. И не только для Сербии», – сказал Лазански.