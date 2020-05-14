14.05.2020, Белград, Александр Топоров
 
Балканы, Общество, Политика, Россия, Сербия, Экономика, Энергетика
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Сербия при Александре Вучиче вышла в экономические передовики на Балканах


Президент Сербии Александр Вучич посетил открытые недавно на территории угольного бассейна «Колубара» наземные залежи угля Радлево-Север и пообщался с рабочими.

Об этом сообщила пресс-служба сербского президента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе визита президент Сербии отметил, что первый уголь с новых залежей будет добыт в 2022 году, в разработку новых месторождений государство намерено вложить около 500 миллионов евро.

«Мы планируем обеспечить около 60 лет поставок угля из этого рудника, – сказал Александр Вучич. – Спасибо этим замечательным людям – шахтерам…. Я убежден, что вы не только сохраните свою работу, но и сможете обеспечить себе, своим семьям и своим детям более высокую зарплату, потому что мы проводим ответственную политику госфинансирования… Перед нами стоит большая и трудная задача, но вместе мы должны войти в восстановление экономики нашей страны и попытаться использовать наши возможности».

Президент Сербии отметил, что сегодня государство может не только спасти экономику с помощью государственных инвестиций, но и помочь частному сектору быстро выйти из кризиса.

«Если в это будет вложено много энтузиазма и энергии, я убежден, что мы будем лучшими в Европе, и это зависит только от нас. Все европейские и мировые институты говорят, что Сербия справляется с кризисом легче, чем другие. Вот, почему мы хотим инвестировать в дороги, больницы, медицинские центры», – добавил Александр Вучич.

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