05.08.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Вооруженные силы, Китай, Политика, Сербия
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Китай опередил Россию с контрактом на поставки систем ПВО для Сербии


Министерство обороны Сербии пока не афиширует закупку китайской ПВО средней дальности, однако согласно годовому отчету господрядчика «Югоимпорт СДПР», страна уже заказала и оплатила покупку комплекса.

Ранее сербская сторона заявляла о намерении приобрести российские С-400, однако, по всей видимости, китайцы предложили более выгодные условия сделки.

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Согласно попавшему в сеть отчету госкомпании «Югоимпорт СДПР», занимающейся оборонными закупками, Сербия  в 2019 году заключила 163 контракта с 31 страной на сумму в 620 миллионов долларов. При этом, согласно документу, большая часть средств пришлась на модернизацию российских МиГ-29, покупку китайских боевых беспилотников, французской переносимой ЗРК Mistral и ракет к ней, а также китайской системы ПВО FK-3.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», также в СМИ появилась информация, что Сербия закупает три дивизиона FK-3, став тем самым первым иностранным приобретателем и пользователем китайской системы ПВО. При этом эксперты отмечают, что китайская разработка была создана на базе советских С-300, которые КНР получила в начале 90-х и усовершенствовала, сегодня FK-3 представляет собой передвижную установку, способную нести четыре ракеты, имеющих способность поражать объекты на расстоянии в 100 километров и подниматься на высоту в 27 километров.

Ранее сообщалось о том, что Белград планирует приобрести российские С-400, которые были представлены сербским военным в октябре 2019 года в ходе учений «Славянский щит», проходивших на территории Сербии. Но, видимо, цена российских ПВО оказалась слишком дорогой для маленькой Сербии, при этом в СМИ появилась информация о том, что КНР продал Белграду комплексы ПВО в долгосрочный кредит под нулевой процент.


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