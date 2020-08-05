Китай опередил Россию с контрактом на поставки систем ПВО для Сербии

05.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Министерство обороны Сербии пока не афиширует закупку китайской ПВО средней дальности, однако согласно годовому отчету господрядчика «Югоимпорт СДПР», страна уже заказала и оплатила покупку комплекса.

Ранее сербская сторона заявляла о намерении приобрести российские С-400, однако, по всей видимости, китайцы предложили более выгодные условия сделки.

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Согласно попавшему в сеть отчету госкомпании «Югоимпорт СДПР», занимающейся оборонными закупками, Сербия в 2019 году заключила 163 контракта с 31 страной на сумму в 620 миллионов долларов. При этом, согласно документу, большая часть средств пришлась на модернизацию российских МиГ-29, покупку китайских боевых беспилотников, французской переносимой ЗРК Mistral и ракет к ней, а также китайской системы ПВО FK-3.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», также в СМИ появилась информация, что Сербия закупает три дивизиона FK-3, став тем самым первым иностранным приобретателем и пользователем китайской системы ПВО. При этом эксперты отмечают, что китайская разработка была создана на базе советских С-300, которые КНР получила в начале 90-х и усовершенствовала, сегодня FK-3 представляет собой передвижную установку, способную нести четыре ракеты, имеющих способность поражать объекты на расстоянии в 100 километров и подниматься на высоту в 27 километров.

Ранее сообщалось о том, что Белград планирует приобрести российские С-400, которые были представлены сербским военным в октябре 2019 года в ходе учений «Славянский щит», проходивших на территории Сербии. Но, видимо, цена российских ПВО оказалась слишком дорогой для маленькой Сербии, при этом в СМИ появилась информация о том, что КНР продал Белграду комплексы ПВО в долгосрочный кредит под нулевой процент.