Сербия присоединится к антироссийским санкциям, но останется другом РФ – Лазович

25.10.2022  09:54 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Балканы, Дзен, Политика, Россия, Санкции, Сербия


Сербскому руководству все труднее противостоять давлению Запада, требующего от Белграда начать проводить антироссийскую политику.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит программный координатор Российского совета по международным делам Милан Лазович.

Сербскому руководству все труднее противостоять давлению Запада, требующего от Белграда начать проводить антироссийскую политику....

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«Вне всяких сомнений, Белград готовят к неизбежности введения санкций против России, постоянно усиливая давление и прибегая к политическому шантажу. Поэтому в ближайшее время вновь возможно ожидать роста напряженности на Балканах, несмотря на то что президент Вучич по-прежнему утверждает: «Сербия будет держаться до последнего и не введет санкции, пока не настанет критический момент», – пишет эксперт в «Известиях».

По его словам, главный вопрос в том, насколько долго еще Сербия сможет продержаться, не сломавшись под западным давлением.

«На сегодня наиболее вероятным представляется следующий сценарий: прессинг Запада продолжится и будет только усиливаться, подойдя к критической отметке.

ЕС будет давить на невозможность дальнейших переговоров о вступлении и экономической помощи в случае несогласованности внешней политики страны с общим подходом Евросоюза, грозить Сербии международной изоляцией, вторичными санкциями. Высока вероятность и того, что сербам будут предлагать ускоренное вступление в обмен на сдачу позиций», – отмечает автор.

При этом он подчеркивает, что ресурсов противостоять западному давлению у Сербии все меньше, с каждым днем делать это становится сложнее.

«Поэтому уже до конца нынешнего года или в 2023-м Белград может официально присоединиться к санкциям. Впрочем, если это и произойдет, маловероятно, что это кардинально испортит российско-сербские отношения, сделав их враждебными.

При условии сохранения во властных структурах Сербии элит, настроенных в большинстве своем на дружественные связи и стратегическое партнерство с Россией, стороны поймут мотивы друг друга и реальное положение вещей», – считает Лазович.

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