Сербия присоединится к антироссийским санкциям, но останется другом РФ – Лазович

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сербскому руководству все труднее противостоять давлению Запада, требующего от Белграда начать проводить антироссийскую политику.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит программный координатор Российского совета по международным делам Милан Лазович.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Вне всяких сомнений, Белград готовят к неизбежности введения санкций против России, постоянно усиливая давление и прибегая к политическому шантажу. Поэтому в ближайшее время вновь возможно ожидать роста напряженности на Балканах, несмотря на то что президент Вучич по-прежнему утверждает: «Сербия будет держаться до последнего и не введет санкции, пока не настанет критический момент», – пишет эксперт в «Известиях».

По его словам, главный вопрос в том, насколько долго еще Сербия сможет продержаться, не сломавшись под западным давлением.

«На сегодня наиболее вероятным представляется следующий сценарий: прессинг Запада продолжится и будет только усиливаться, подойдя к критической отметке. ЕС будет давить на невозможность дальнейших переговоров о вступлении и экономической помощи в случае несогласованности внешней политики страны с общим подходом Евросоюза, грозить Сербии международной изоляцией, вторичными санкциями. Высока вероятность и того, что сербам будут предлагать ускоренное вступление в обмен на сдачу позиций», – отмечает автор.

При этом он подчеркивает, что ресурсов противостоять западному давлению у Сербии все меньше, с каждым днем делать это становится сложнее.

«Поэтому уже до конца нынешнего года или в 2023-м Белград может официально присоединиться к санкциям. Впрочем, если это и произойдет, маловероятно, что это кардинально испортит российско-сербские отношения, сделав их враждебными. При условии сохранения во властных структурах Сербии элит, настроенных в большинстве своем на дружественные связи и стратегическое партнерство с Россией, стороны поймут мотивы друг друга и реальное положение вещей», – считает Лазович.