Сербия присоединится к антироссийским санкциям?

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Нельзя исключать того, что Сербия в итоге будет вынуждена поддержать антироссийские ограничения, введенные Западом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

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«В настоящее время возможен любой вариант развития событий. Так что сербы могут и принять санкции, потому что Белград во многом зависит от ЕС, между ними торговые, инвестиционные отношения. Сербия надеется войти в Евросоюз. Эти отношения имеют для страны приоритет. Но при этом Белград заинтересован в льготных поставках российских энергоресурсов. И это не второстепенный вопрос для Вучича и сербского правительства. Они сейчас будут прагматично и трезво оценивать плюсы и минусы любого решения, которое могут принять», – сказал эксперт «Известиям»

Он не исключает, что в итоге Сербия проявит солидарность с ЕС.

«Тем более Сербия уже в последнем голосовании на Генассамблее ООН синхронизировалась с критиками России, то есть не воздержалась, а проголосовала в поддержку антироссийской резолюции. Конечно, нельзя исключать и другие обстоятельства, которые могли повлиять на это голосование. У самой Сербии есть проблемы с сепаратизмом. Но не исключено, что это тоже результат определенного давления со стороны Запада, и прежде всего со стороны стран Евросоюза — основных партнеров Сербии. Исключать возможность присоединения Белграда к антироссийским санкциям я бы не стал», – добавил Кортунов. подытожил эксперт.

А вот профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина считает, что просачивающаяся в СМИ информация о возможности присоединения Белграда к санкциям в большей степени является прощупыванием общественного мнения.

«К тому же это один из параметров внутренней борьбы, которая сейчас развернулась в Сербии по вопросу формирования правительства. Делать выводы еще преждевременно», – говорит профессор.

При этом она предполагает, что, скорее всего, Сербия не присоединится к санкциям.

«В качестве вариантов может рассматриваться осложнение работы российских компаний в стране либо под вопрос может быть поставлено прямое авиасообщение, которое сейчас есть между Россией и Сербией. За последние восемь месяцев Белград не раз демонстрировал, что может лавировать между Брюсселем и Москвой за счет мелких, но достаточных для обеих сторон уступок, не вводя при этом санкции. Сейчас они гарантированно будут стремиться к тому же, но итог будет зависеть от состава правительства, его внутреннего баланса в формировании внешнеполитической линии. Сейчас Александру Вучичу крайне важно показать, что и сбалансированный состав правительства, а не исключительно прозападный может и дальше нормально взаимодействовать с Брюсселем. Но это отнюдь не означает, что в реальности он введет санкции», – резюмирует Энтина.