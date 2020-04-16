Белград продолжает оказывать помощь Республике Сербской в условиях пандемии

16.04.2020, Белград, Алексей Топоров

После встречи с сербским членом Президиума Боснии и Герцоговины Милорадом Додиком президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшее время в Республику Сербскую отправится более крупная партия помощи, чем предыдущие.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы оказали значительную поддержку РС, отправив туда медицинские приборы и средства защиты, – сообщил Вучич. – В ближайшие два-три дня мы отправим туда более крупную партию помощи, это будут сотни тысяч защитных перчаток, масок и новые препараты ИВЛ… В такие моменты мы на одной стороне».

В свою очередь сербский член Президиума БиГ отметил, что помощь Сербии на сегодняшний момент имеет решающее значение для борьбы Республики Сербской с эпидемией COVID-19.

«Я приехал (в Белград – ред.) попросить дополнительную помощь в виде ИВЛ и всего, что требовалось, и получил одобрение, – прокомментировал ситуацию Милорад Додик. – Без Сербии нам было бы трудно вынести все это, и наша система здравоохранения просто не выдержала бы нагрузки.

Сербия разработала комплексную программу помощи экономике, и мы следуем ей, чтобы облегчить ситуацию и в нашей экономике. Основной вопрос, с которым мы столкнулись, – это большой пасхальный праздник, который приходит к нам. Мы не должны допустить распространения вируса, и именно поэтому мы согласовали меры (карантина – ред.) Сербии и Республики Сербской. Мы просим у верующих понимания, соблюдать те меры, на которые мы вынуждены пойти».

В свою очередь премьер-министр РС Радован Вишкович отметил, что эпидемиологическая ситуация сербском энтитете БиГ последние 10–15 дней является хорошей, «поскольку не наблюдается экспоненциального увеличения числа инфицированных людей, но присутствует линейное движение», что глава правительства связывает с принятыми руководством республики мерами. Согласно его прогнозам, если тенденции сохранятся, нормы ЧС начнут смягчаться после пасхальных каникул, то есть после 27 апреля, а их отмена ограничений начнется после 10 мая.