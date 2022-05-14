Сербия продолжит кампанию по отзыву признания Косово

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После продолжения действий Сербии по отзыву признания Косово и Метохии число государств, которые откажутся от признания в одностороннем порядке провозглашенной независимости ложного государства, увеличится.

Об этом заявил председатель парламента Сербии Ивица Дачич, , пишет газета Politika.

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«Продолжение акции по отзыву признания Косово и Метохии — логичный ответ на то, что Приштина не соблюдает Вашингтонское соглашение. Этот ответ ранит их больше всего. Я уверен, что все западные страны осудят нашу акцию по отзыву признания, так как никто из них не сказал ни слова против просьбы Приштины о приеме в Совет Европы», — сказал Дачич.

Он отметил, что действия Белграда «разрушают их представление о том, что все кончено и что Сербии нужно только признать Косово».

«Ничего не закончено, и Сербия не признает Косово и Метохию. Ситуация резко изменилась за последние годы: 22 страны отказались от признания. Теперь это число в нашу пользу, из 193 членов ООН 100 не признают Косово и Метохию», — добавил глава парламента.

Директор Управления по Косово и Метохии правительства Сербии и главный переговорщик Белграда в диалоге с Приштиной Петар Петкович заявил, что последние переговоры в Брюсселе были отягощены незаконным решением Приштины подать заявку на членство в Совете Европы.

«Я также использовал этот момент, чтобы решительно протестовать против незаконного и одностороннего решения Приштины», — сказал Петкович журналистам после встречи.

Он говорит, что не встречался напрямую с переговорщиком от Приштины Бесником Бислими, поскольку тот отказался обсуждать ряд важнейших вопросов, прописанных в том же Вашингтонском соглашении, включая и тему пропавших без вести.

Петкович заявил, что переговоры длились более восьми часов и были сложными.

«Но тот факт, что мы все еще находимся сегодня здесь, в Брюсселе, показывает, что мы являемся ответственной стороной, которая заботится о мире и стабильности на Западных Балканах», — резюмировал глава управления.