Сербия простилась с добровольцем из Южной Осетии Альбертом Андиевым

23.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Доброволец из Южной Осетии Альберт Андиев, защищавший сербское Косово, был похоронен на Центральном кладбище Белграда.

Об этом сообщает сербская редакция радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Проводить в последний путь героя косовской войны пришло большое количество людей. В частности среди них был югославский генерал, защищавший Косово Божидар Делич, министр труда Миадраг Капор и директор Русского Дома в Белграде Евгений Баранов.

Прощальную службу, которая прошла в церкви Иоанна Крестителя отслужили священники Русской и Сербской православных церквей. На гробе, в котором лежало тело воина, был изображен орден, полученный им от Сербии. Впоследствии, накрытый сербским триколором, он был опущен в землю под звуки сербской народной песни «Видовдан», посвященной героям битвы на Косовом поле 1389 года.

Уроженец Южной Осетии, пережившей в начале 90-х агрессию со стороны Грузии, Андиев в 1999 году по собственному желанию приехал в Югославию, против которой развязали войну албанские сепаратисты из «Армии освобождения Косово» (UCK) и НАТО, вооружавшее и готовившее бандитов и помогавшее им бомбардировками военной авиации. Добровольца взяли на службу снайпером 549-й моторизованной бригады Войска Югославии, защищавшей государственную границу с Албанией и Македонией на протяженности 150 километров.

В бою с бандитами при Суве Реке вражеский снайпер попал Андиеву в глаз, но тот продолжил бой до тех пор, пока не потерял сознание. В больнице Андиев не долежал положенного срока и сбежал на фронт, где впоследствии получил ранение в руку. По окончании боевых действий он принял решение остаться в Сербии, где женился и у него родился сын – Лазарь.

Впоследствии Альберт Андиев приезжал в воюющий Донбасс, чтобы морально поддержать жителей народных республик. В Сербии ветеран косовской войны пользовался неизменным почетом и уважением, и его нередко приглашали выступать на различных публичных мероприятиях.