Сербия против албанских сепаратистов: Кризис нарастает
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич объявлена персоной нон-грата сепаратистскими властями Косово. Об этом заявил глава МИД сепаратистского режима в Приштине Бехджет Пацолли.
По его словам, запрет распространяется в связи с пропагандируемой сербским премьером «расистской и больной идеологией».
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Раздражение Пацолли вызвали слова Анны Брнабич, которая накануне на пресс-конференции сравнила сепаратистское руководство Косово из числа бывших боевиков с «людьми, вышедшими из леса».
Пацолли заявил, что подобный комментарий «совершенно неприемлем» и обвинил руководство Сербии в «ультранационалистической идеологии».
На вчерашней пресс-конференции премьер-министр Брнабич напомнила, что косовская верхушка представлена людьми, которые должны быть осуждены военным трибуналом в Гааге за участие в резне, однако избегает наказания, физически ликвидировав всех свидетелей своих преступлений, кто мог бы дать показания на заседании суда, уточняет издание Informer.
Брнабич также подвергла критике использование ЕС двойных стандартов в отношении самопровозглашённого государства Косово, руководству которого сходят с рук новые провокации против жителей сербских анклавов.
«Меня беспокоит отсутствие конкретной реакции ЕС на все, что происходит. Во-первых, сегодня 2226 дней с момента подписания Брюссельского соглашения и обязательства по формированию Сообщества сербских муниципалитетов. Брюссель является гарантом соглашения, а ЕС гарантировал его применение», – напомнила премьер-министр.
Она также упомянула экономическую блокаду сербских анклавов и спецоперацию албанских силовиков, осуществивших массовые аресты на севере Косово.
«Я также обеспокоена отсутствием реакции на инциденты, которые произошли 28 мая, и, конечно же, на то, что Приштина с 6 ноября нарушает соглашение CEFTA. Но кроме словесного осуждения, никто в ЕС не запустил механизм наказания за это», – подчеркнула Брнабич.
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