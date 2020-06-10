Сербия провела испытания нового зенитного самоходного орудия

10.06.2020, Белград, Алексей Топоров

На полигоне «Миоковцы» прошли учебные стрельбы прототипа усовершенствованной 40 мм зенитной пушки Л-70 Бофорс (ПАСАРС) по наземным целям.

Об этом сообщило Министерство обороны Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Участие в учебных стрельбах на полигоне «Миоковцы» близ Чачака принял министр обороны Сербии Александр Вулин.

«Сейчас мы работаем над тестированием второй фазы прототипа этой системы зенитного орудия, что означает проверку еще четырех новых подсистем, которыми дополнительно оснастят все ПАСАРС, – рассказал главе ведомства помощник министра материальных ресурсов доктор Ненад Милорадович. – Мы тестируем новый дизель-электрический генератор и подсистему питания, новую подсистему для визуализации водителя, то есть для движения с передними и задними камерами днем ​​и ночью, новый тепловизионный прицел, который значительно улучшит возможности инструмента, и новую подсистему для электронной синхронизации рефракционных боеприпасов».

Также в ходе стрельбы бы тестирован новый 40-мм боеприпас для орудия.

«Это новый предварительно фрагментированный снаряд, который, помимо стандартной оболочки, имеет вольфрамовые поражающие шарики, очень большой пробивной возможности, а также новый тип воспламенения, получающий радиосигнал от электронной подсистемы синхронизации, установленной на транспортном средстве, и это гарантирует, что все снаряды взрываются в воздухе над и перед соответствующей целью, что намного больше увеличивает эффективность поражения цели», – добавил Милорадович.

По мнению присутствовавших на стрельбах экспертов, новый боеприпас повысит эффективность подразделений сербской армии, оснащенных тестируемой самоходной зенитной системой в их работе над воздушными целями, а также в работе по наземным целям – пехоте, легким транспортным средствам и другим небронированным объектам. Планируется, что подобными снарядами будут оснащены 30-мм и 40-мм орудия и 125-мм танковые орудия сербской армии.