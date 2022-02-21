Сербия провела заседание Совбеза и ждет визита Николая Патрушева

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В Белграде состоялось заседание Совета национальной безопасности Сербии в преддверии визита в страну, 28 февраля, секретаря Совбеза России Николая Патрушева.

Президент Сербии дал указание спецслужбам собрать информацию по вербовке наемников в Косово, Албании и БиГ для войны в Донбассе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности Сербии приняли участие президент страны, верховный главнокомандующий вооруженными силами, президент Александр Вучич, премьер-министр Анна Брнабич, министр обороны Небойша Стефанович, глава МВД Александр Вулин, министр юстиции Майя Попович, министр финансов Синиша Малич, начальник штаба Войска Сербии Милан Моисилович, директор БИА (сербский аналог ФСБ – ред.) Братислав Гашич, директор Управления по Косово и Метохии Петар Петкович.

Подробности заседания Совбеза Сербии остались неизвестными для широкой публики, однако согласно инстаграму сербского президента «Будущее Сербии», на нем было принято три решения: о сохранении мира и стабильности в регионе; улучшении и повышении уровня безопасности Сербии и ее граждан; а также об анализе и конкретных действиях по закупке сырья и важных товаров, которые из-за глобального кризиса могут стать дефицитными.

Также известно, что стороны обсудят информацию главы МИД России Сергея Лаврова о том, что в Косово, Албании и БиГ вербуются наемники для войны против русских республик Донбасса. В частности президент Сербии дал указание спецслужбам страны перед визитом российского гостя собрать всю необходимую информацию по этому вопросу.

«Некоторые мировые лидеры знают многое, но Лавров знает все. Он говорит четко и не ошибается в отличие от других», – заявил Вучич в эфире РТРС.