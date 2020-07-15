Сербия решила крепить отношения с Ираном вопреки санкциям

15.07.2020, Москва, Елена Острякова

Сербия планирует расширить экономическое сотрудничество с Ираном, против которого страны Запада, в том числе Евросоюз, ввели санкции. Об этом сообщает иранское информагентство Mehr News, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Накануне глава Организации содействия торговле Ирана (ТПОИ) Хамид Задбум встретился с послом Сербии в Тегеране Драганом Тодоровичем. Обсуждалась проблема денежных переводов в двусторонних торговых сделках, восстановление прямого авиасообщения Тегерана с Белградом, а также вопросы, связанные с сельским хозяйством и туризмом.

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Стороны также обсудили вопросы развития сотрудничества между двумя странами в области здравоохранения и борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.

Намечены сроки проведения 16-го совместного ирано-Сербского экономического форума в Тегеране. Готовится визит президента Сербии в Исламскую Республику Иран.

Напомним, что Евросоюз в 2010 году ввел экономические санкции против Ирана из-за споров вокруг ядерной программы. Поэтому сближение Белграда и Тегерана «ястребы» на Западе наверняка будут трактовать как демарш.

Отметим, что Евросоюз постоянно откладывает сроки гипотетического вступления для Сербии. Это объяснялось наличием неразрешенного конфликта с Косово (Сербию вынуждают таким образом признать независимость своей южной провинции, захваченной сепаратистами). Кроме того Еврокомиссия неоднократно указывала Белграду на недопустимость сотрудничества с Россией и Китаем. Руководство Сербии эти претензии последовательно отвергало.

В марте разразился скандал после того, как ЕС отказался помочь Сербии в борьбе с эпидемией коронавируса. В результате президент Александр Вучич заявил о том, что европейская солидарность является мифом. Белград тогда получил помощь от Китая и РФ.