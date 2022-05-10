Сербия резко сократила экспорт зерновых

10.05.2022  20:51 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Балканы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Сербия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Экспорт пшеницы и кукурузы из Сербии может быть значительно меньше прогнозируемого в этом году, поскольку страна запретила его после начала российской СВО на Украине.

Об этом сообщает World Graine, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Экспорт пшеницы и кукурузы из Сербии может быть значительно меньше прогнозируемого в этом году,...

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«Сербия внимательно следит за последствиями российско-украинского кризиса, особенно потому, что 80% сербского экспорта зерна поступает через черноморские порты», – говорится в сообщении министерства сельского хозяйства США.

10 марта Сербия запретила экспорт пшеницы, пшеничной муки, ржи, кукурузы, кукурузной муки и подсолнечного масла. 24 марта Сербия внесла поправки и разрешила экспорт пшеницы и кукурузы, но только в соответствии с контрактами, подписанными до первоначального запрета на экспорт.

Ожидается, что Сербия произведет в этом году рекордные 3 млн тонн пшеницы и 6 млн тонн кукурузы, однако экспорт сократится на 25% и 40% соответственно. Внутреннее потребление пшеницы в Сербии составляет 2 млн тонн, а кукурузы – 4,7 млн тонн. Из прогнозного урожая будет экспортировано 576 000 тонн и 150 000 тонн.

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