13.06.2019, Москва, Олег Кравцов
 
Балканы, Политика, Россия, Сербия, США
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Сербия сделала предложение Путину и Трампу

Руководство Сербии заинтересовано в улучшении российско-американских отношений и готово провести на своей территории встречу лидеров России и США.

Об этом «Известиям» заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич.

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«Мы это уже предлагали два года назад, предложим и вновь. Думаю, что это идеальное решение. Белград всегда являлся местом встреч для различных политических сил. Поэтому мы готовы организовать такого рода переговоры», – сказал сербский министр.

В то же время директор Фонда прогрессивной политики балканист Олег Бондаренко говорит, что США могут не захотеть проводить саммит в Сербии из-за исторически непростых отношений между Белградом и Вашингтоном.

«На данный момент существует несколько десятков государств, которые были бы готовы принять саммит лидеров РФ и США. Раньше с подобным предложением, например, выступала Австрия. Но не факт, что в российско-американские отношения нужно погружать третьи страны, — говорит Бондаренко. В настоящий момент оптимальным вариантом будет проведение переговоров на полях международных саммитов. А уже после этих встреч имеет смысл организовать обоюдные визиты, то есть Владимира Путина в Вашингтон и Дональда Трампа в Москву».

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