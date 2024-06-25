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В последнее время власти Сербии сделали ещё несколько шагов по превращению своей страны в американскую крипто-колонию. Но Вашингтону этого явно недостаточно, потому в Financial Times появился провокационный материал, призванный окончательно разрушить отношения Белграда и Москвы.

Но вопрос не только в том, что произведённое в Сербии оружие на 800 миллионов долларов в результате оказалось у вооружённых формирований Украины.

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Сербская армия всё глубже интегрируется с НАТО, полностью прекратив военно-техническое сотрудничество с Россией и Белоруссией, отмечает корреспондент «ПолитНавигатора».

В минувшую пятницу, 21 июня, на военной базе «Юг» и полигоне «Боровац» на юге Сербии завершились совместные учения сербской армии и подразделений вооружённых сил стран НАТО под названием «Платиновый волк». Учения «Платиновый волк» проводились на территории Сербии ежегодно с 2014 по 2021 год. Весной 2022 года Белград объявил мораторий на международные военные учения, но оказалось, что действует он только в отношении России и Белоруссии.

Уже в 2023 году проведение этих учений, основную роль в которых играют подразделения Европейского командования армии США, было возобновлено. А в рамках «Платинового волка» в этом году состоялся ещё и так называемый День высоких гостей, куда прибыли как министр обороны Сербии Братислав Гашич и начальник Генштаба страны генерал Милин Мойсилович, но и военные атташе стран НАТО.

Но главными были гости из США – начальник Объединённого штаба национальной гвардии штата Огайо бригадный генерал Джеф Уоткинс и командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хеккер. С последним 21 июня встретился и президент Сербии Александр Вучич, который поблагодарил американца за то, что на авиабазе НАТО Рамштайн в Германии прошли курс обучения десять сербских офицеров.

Но, видимо, такая «поза покорности» оказалась недостаточной для западных кукловодов сербских властей, и 23 июня британское издание The Financial Times (FT) опубликовало пространный материал, в котором было сказано, что экспортированное с 2022 года Сербией оружие на 800 миллионов долларов могло попасть на Украину. Это косвенно подтвердил FT и сам Александр Вучич.

Кроме того, неназванный западный дипломат рассказал FT о том, что США и страны Европы долгое время работали над отдалением президента Сербии Александра Вучича от российского коллеги Владимира Путина. По его словам, это удалось благодаря усилиям посла США в Белграде Кристофера Хилла, который прибыл в страну через месяц после начала специальной военной операции на Украине.

«Все ожидали, что Хилл поссорится с Вучичем, но его единственной целью было отдалить Белград от Москвы. Ему это удалось. Вучич не встречался и даже не звонил Путину в течение многих лет. И, конечно, возникает вопрос о поставках оружия, которое в конечном итоге попадает на Украину», – сказал собеседник издания.

А 24 июня глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что «поддержание Сербией связей с Россией несовместимо со стремлением страны в ЕС».

После всего этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал «разобраться с этой темой в контактах с нашими сербскими друзьями». И тогда Александр Вучич явно решил, что лучшая защита – это нападение.

Вечером того же дня в обращении к нации он подчеркнул, что страна занимается производством и экспортом продукции военного назначения в соответствии с заключенными контрактами. По его словам, Белграду не в чем оправдываться, и у Сербии есть контракты о поставках оружия только с тремя странами – Азербайджаном, Кипром и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Вучич также заявил, что раскручивание в западных и региональных СМИ темы поставок сербского оружия на Украину «направлено на осложнение сербско-российских отношений». Не хватало только фразы «продолжайте поставлять нам дешёвый газ и не высказывайте никаких претензий».