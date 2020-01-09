Сербия сохранит нейтральный статус, несмотря на давление оппозиции

09.01.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Сербия намерена купить у России ракетные системы, а у Китая – «умные» артеллерийские снаряды, тепловизоры и современные прицельные приспособления.

Об этом в интервью Informer заявил министр обороны Сербии Александр Вулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Продолжение военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией для нас очень важно. Это не только готовая военная техника, но и запасные части, экипировка. Сербии нужна современная и мощная система противовоздушной обороны, а также и новые радары. Планируются совместные учебные программы, военные учения.

Мы внимательно изучаем все, что производит Китай. Я скажу вам, что нас очень интересуют «умные» артиллерийские боеприпасы, тепловизоры, современные прицелы. Все это еще больше укрепит нашу армию в 2020 году», – сказал Вулин.

Он также подчеркнул, что Сербия намерена сохранять свой статус нейтрального государства.

«Россия не пытается заставить Сербию вступить в ОДКБ. Москва последовательно подчеркивает свое уважение позиции Сербии в отношении военного нейтралитета. И НАТО уважает наш военный нейтралитет. Давление связано с заявлениями бывших офицеров или чиновников о том, что для Сербии было бы хорошо стать членом Пакта НАТО.

Кроме того, такие политики, как Драган Джилас (руководитель оппозиционного «Союза за Сербию» – ред.) предлагают Сербии членство в НАТО, потому что они ищут на Западе финансовую, медийную и разведывательную поддержку для свержения Вучича. Однако, пока Вучич является президентом, а я министром обороны, Сербия будет нейтральной в военном отношении», – сказал Вулин.