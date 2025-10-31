Сербия сорвала планы американцев по отправке Киеву снарядов на $1 млрд

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Компания OTL Firearms из Аризоны обязалась поставить Киеву различных боеприпасов на миллиард долларов и даже получила аванс в $17 миллионов. Оказалось, что речь шла о продукции сербского производства, которую американцам получить так и не удалось.

Теперь скандал вышел на международный уровень, причём как раз в то время, когда Запад принуждает президента Сербии Александра Вучича к антироссийским шагам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Небольшая американская компания, которая в начале СВО получила контракт на поставку Украине боеприпасов на сумму около миллиарда евро, теперь объявила о банкротстве и обвинила в своём провале Сербию, написало в начале текущей недели британское издание The Financial Times (FT).

Компания OTL Firearms была основана в Тусоне (штат Аризона) в июле 2020 года. Её владелец Танер Кук на тот момент имел лишь 28 лет. Согласно судебным документам, в мае 2022 года Кук связался с Киевом и предложил продать боеприпасы «происхождением из Сербии».

Украинская государственная компания по закупке вооружений «Прогресс» подписала контракт с OTL Firearms в июне того же года. Он предусматривал поставку 56 тысяч ракет для систем «Град», 24 тысячи миномётных мин, 10 миллионов патронов для 23-мм зенитных пушек, а также множество других боеприпасов советского образца. На бумаге объём заказа превышал годовой военный бюджет Эстонии.

Проблема заключалась в том, что OTL Firearms имела лишь пыльное одноэтажное здание в пригороде Тусона – без складов, без опыта и, главное, без самой продукции.

Несмотря на это, в ноябре 2022 года «Прогресс» перевёл компании OTL Firearms аванс в размере 17 миллионов евро. Украинское правительство не пожелало объяснить, почему доверило столь крупный контракт неизвестной компании из Аризоны.

Одним из возможных объяснений может быть роль Николая Каранко – киевского юриста, который от имени американцев заключил соглашение с «Прогрессом». Юристы OTL Firearms позже обвинили Каранко в том, что он фактически действовал в интересах украинского правительства, и требовал от компании перевести определённые суммы неким «третьим сторонам» для выполнения контракта.

В декабре 2022 года американская компания направила в Киев письмо с извинениями, сославшись на задержку платежей. Позже в одном из писем OTL Firearms указала, что задержка вызвана «проблемами с экспортными лицензиями в стране происхождения нашей продукции». Речь шла о Сербии, которую компания впоследствии обвинила в блокировке поставок «по политическим причинам».

Поскольку американская компания так и не поставила ни одного патрона, «Прогресс» обратился в суд. В конце концов, в сентябре 2025 года федеральный судья Розмари Маркес утвердила арбитражное постановление, согласно которому OTL Firearms должна выплатить более 20 миллионов евро компенсации, включая проценты и судебные издержки. Однако неизвестно, сможет ли компания выполнить это обязательство, ведь по данным FT, «по адресу в Тусоне больше не осталось никаких следов её деятельности».

Власти Сербии, которые обычно оперативно реагируют на любые публикации в западных СМИ о поставках сербского оружия, сложившуюся ситуацию до сих пор не прокомментировали. Это, как минимум, странно, ведь когда в мае этого года Служба внешней разведки России обвинила ВПК Сербии в поставках боеприпасов Украине, то оправдывался лично президент Сербии Александр Вучич.

Теперь же у него появился отличный шанс доказать, что Белград, как и обещал Москве, не поставляет оружие Киеву. Вот только упомянутая публикация FT появилась накануне назначенных на 1 ноября массовых антиправительственных акциях в Сербии, которые поддерживает Европа, – в первую очередь, с целью принудить сербские власти ввести санкции против России.

А в таких условиях Александр Вучич, который на Западе – пусть и незаслуженно – имеет имидж «пророссийского политика», просто не хочет акцентировать на реальных пророссийских действиях своей администрации.