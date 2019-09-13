Сербия стала первой европейской страной, закупившей боевые китайские беспилотники

13.09.2019, Москва, Елена Острякова

Министерство обороны Сербии намерено закупить девять вооруженных беспилотников Pterodactyl-1 от китайской компании Chengdu Aircraft Industry Group, а потом возможно еще 15.

Об этом сообщает сайт AMN, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Внешне несколько похожий на американский MQ-9 Reaper дрон производства General Atomics «Птеродактиль-1» может нести 440 фунтов вместе с оружием и разведывательным снаряжением, имеет дальность 2500 миль и может оставаться в воздухе в течение 20 часов.

«Эта покупка значительно усилит сербские вооруженные силы, которые получат возможности, которых у них не было в прошлом», – сказал министр обороны Сербии Александар Вулин.

Его помощник Ненад Милорадович ранее заявлял, что у Сербии нет идеологических предрассудков в том, что касается покупки оружия. Страна закупила оружие у самых разных стран, включая Нидерланды, Россию, США и теперь Китай.

«У китайцев есть очень хорошие беспилотные самолеты, вероятно, уступающие только Соединенным Штатам. Они очевидно скопировали некоторые американские системы, но китайские беспилотники очень эффективны и очень дешевы», – сказал военный аналитик из Белграда Мирослав Лазанский.

Хотя это первая европейская покупка китайских военных беспилотников, гражданские беспилотники страны уже доминируют на рынке во многих европейских странах, вызывая тревогу среди специалистов разведки США. Министерство внутренних дел США боролось с использованием китайских дронов, утверждая, что они «не соответствуют стандартам». Правительственные учреждения, в том числе Пентагон, перешли к полному запрету их использования.

«Американская геопространственная информация поступает в китайские дата-центры на беспрецедентном уровне. Это буквально дает китайской компании взгляд сверху на нашу страну», – сказал Гарри Винго, профессор Национального университета обороны Пентагона.

В мае этого года Министерство торговли США внесло в черный список Huawei, крупнейшего в мире производителя интернет-оборудования и второго по величине производителя мобильных телефонов, наряду с 70 другими китайскими фирмами, на том основании, что они представляют собой «угрозу национальной безопасности».

Британская «Телеграф» полагает, что сделка по беспилотникам состоялась, «поскольку Китай увеличил экономическое и политическое взаимодействие с Сербией в рамках своей кампании «Один пояс. Один путь», предусматривающего инфраструктурные инвестиции в размере 1 триллиона долларов и направленного на укрепление глобального влияния».