Сербия стала рекордсменом по снижению государственного долга

10.09.2019, Москва, Елена Острякова

Рейтинговое агентство Moody’s повысило прогноз по рейтингу Сербии до положительного со стабильного и подтвердило рейтинг Ba3.

Об этом сообщает Национальный банк Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Решение Moody’s повысить прогноз рейтинга Сербии вызвано ускоренным снижением соотношения государственного долга к ВВП, а также устойчивым среднесрочным прогнозом экономического роста страны.

По данным Moody’s, в период с момента последнего повышения рейтинга в 2017 году финансовые показатели Сербии улучшались более быстрыми темпами, чем ожидалось. Агентство также отметило постоянный профицит бюджета и выразило уверенность в том, что бюджетная стабильность будет сохранена в предстоящий.

Moody’s ожидает, что государственный долг Сербии будет ниже 50% ВВП к концу 2020 года, что сделает Сербию страной с самым быстрым снижением отношения долга к ВВП за пять лет (на 21 процентный пункт) по сравнению со странами с аналогичным кредитным рейтингом.

Moody’s ожидает, что производственный сектор продолжит привлекать прямые иностранные инвестиции, укрепляя экспортный потенциал Сербии. Как отмечает агентство Moody’S, с 2015 года Сербия осуществила многочисленные структурные реформы, в том числе на рынке труда и в секторе государственных предприятий, создав прочную основу для устойчивого экономического роста.

Агентство особо отмечает приверженность правительства Сербии сохранению продолжающейся широкой преемственности экономической политики, которая признается ключевым фактором повышения кредитного рейтинга в предстоящий период.

Экономическими успехами правительства можно объяснить высокий рейтинг Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича. Согласно соцопросу ее поддерживает 53% населения. Выборы в парламент Сербии пройдут весной 2020 года.