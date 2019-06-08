08.06.2019, Белград, Ксения Голуб
 
Балканы, Косово, Политика, Россия, Сербия
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Сербия «сверила часы» с Россией перед заседанием Совбеза ООН по Косово

Главы внешнеполитических ведомств России и Сербии провели встречу на экономическом форуме в Петербурге накануне заседания Совбеза ООН, которое будет посвящено обострению ситуации вокруг Косово и запланировано на 10 июня.

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Сербский министр иностранных дел Ивица Дачич сообщил журналистам по итогам встречи, что получил от Сергея Лаврова заверения в полной поддержке позиции Белграда, передает телеканал RTS.

«Встреча была очень важной, потому что она произошла после последних событий в Косово и Метохии, после инцидентов и запугивания сербов на севере Косово, нападений на силы ООН, то есть миссии ООН и ее российского представителя, и перед сессией Совета безопасности, в которой я буду участвовать в понедельник» – сказал Дачич.

Министр уточнил, что албанские сепаратисты отказываются снимать экономическую блокаду сербских анклавов Косово, а также срывают выполнение соглашения о предоставлении широкой автономии регионам с сербским населением.

«Мы готовы к компромиссу, но албанская сторона не хочет соглашения и компромисса, она постоянно собирается разрушать все соглашения, она не хочет выполнять то, что она подписала шесть лет назад, чтобы сформировать Сообщество сербских муниципалитетов,  она не хочет отменять пошлины и уважать обязательства, по которым силы безопасности и вооруженные силы не должны приходить на север Косово»,  – сказал Дачич.

«Лавров также ознакомил меня с российской позицией. По этому поводу мы отметили, что между нашими двумя лидерами очень хорошая координация, и что Россия полностью поддерживает Сербию, и что эта поддержка будет четко выражена на заседании Совета безопасности ООН», – цитирует министра Sputnik.

Дачич добавил, что он провел ряд двусторонних встреч с представителями других стран на ПМЭФ.

Еще одним важным моментом в российско-сербских отношениях стало официальное назначение в пятницу послом Сербии в РФ известного политического и военного обозревателя Мирослава Лазански.

Документ об этом подписал глава государства Александр Вучич. Лазански сменит на посту профессора, историка Славенко Терзича.

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