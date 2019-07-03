Сербия требует от США повлиять на албанских сепаратистов

03.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Официальный Белград просит США повлиять на опекаемых ими албанских сепаратистов Косово, которые ввели экономическую блокаду сербских анклавов, отказываясь пропускать товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины, обложив их 100% пошлиной.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, выступив перед общественностью после переговоров с членом Палаты представителей Соединенных Штатов, демократом Элиотом Энгелем, одним из главных лоббистов «независимости» Косово.

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«Наши позиции по вопросу статуса Kосово и Метохии отличаются. Энгель является одним из самых важных сторонников независимости Косово. У нас с ним был конкретный разговор, и мы говорили о том, как важно продолжать диалог. Я надеюсь, что его послания Приштине будут способствовать ускоренному продолжению переговоров. Мы также говорили… об агрессии НАТО, пусть со стороны своей точки зрения, но цивилизованно и порядочно», – сказал Вучич.

Он подчеркнул, что албанские власти Косово вместо снятия блокады пытаются заменить сербские товары своими, однако местное население отвергло подачку Приштины, направившей грузовики с товарами в славянские анклавы.

«Они не продали ничего вчера, даже килограмм соли. Никто не хотел ничего покупать, потому что сербы доказали, что не будут пить их молоко, даже если они и хотят его», – сказал Вучич.

Он также раскритиковал слова сепаратистского «премьер-министра» Рамуша Харадиная о том, что товары будут поставляться, несмотря на протесты, отметив, что никто никого не сможет заставить приобретать то, что не нужно, пишет Informer.

По словам Вучича, особую тревогу вызывает ситуация в Клиническом госпитальном центре Косово из-за нехватки основных лекарств и перебоев с поставками продовольствия.

«Ситуация на севере КиМ усложняется. Трудности в снабжении сербов начались сразу же с введения пошлины на товары из центральной Сербии. На данный момент албанской полицией в крае было задержано 16 грузовиков», – подчеркнул президент.

По его словам, он задал вопросы представителю США: почему Приштина это делает, почему международное сообщество терпимо относится к этой ситуации?

В ходе разговора речь зашла и о громком убийстве одного из лидеров сербов Косово Оливера Ивановича, которое произошло в январе 2018 года. Это громкое преступление прервало переговоры между Белградом и Приштиной, а также дало повод албанцам заявлять о необходимости усиления контроля над сербскими анклавами.

«16 января Оливер Иванович был убит, и мы спрашиваем международное сообщество – почему временные учреждения в Приштине не приняли наши запросы на расследование? Наше обвинение послало все документы в Приштину, но мы не получили ответа», – сказал Вучич.

Он напомнил, что в рамках дела было запрошено видео с камер наблюдения, но косовским властям для решения вопроса потребовалось восемь месяцев.

«Мы очень серьезно работаем над этим и полагаем, что у нас есть имя убийцы и непосредственного исполнителя, у албанцев его нет, и ничего нет. Они проводят свое собственное политическое расследование с единственным желанием: обвинить в чем-то сербов», – сказал Вучич.