Сербия требует созыва Совбеза ООН по Косово, изгнанные сербы перекрыли дорогу в край

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Представительство Сербии направило председательствующей в Совете Безопасности ООН Гайане просьбу о созыве внеочередной сессии в связи с ситуацией в Косово.

Параллельно изгнанные сепаратистами из Косово сербы, которых не пускают домой, блокировали ведущую в край дорогу для албанских автолюбителей передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Представительство Сербии в ООН обосновало нарушением гуманитарных норм со стороны сепаратистов свою просьбу об экстренном созыве Совета безопасности ООН.

«На этой территории, которая в соответствии с Уставом ООН, другими нормами международного права и Резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН является частью Республики Сербия…. происходит кульминация многолетних и хорошо спланированных и систематических действий так называемого руководства косовских албанцев, которое намеренно создает сербам невыносимые условия жизни. Речь идет о незаконном решении временных институтов самоуправления Приштины отменить хождение валюты – сербского динара, на территории Косово и Метохии… Что полностью лишило сербов и других членов неалбанских общин регулярного ежемесячного жалованья, пенсий, социальной помощи и других личных доходов. В рамках реализации этой меры они уже провели насильственные рейды и закрытие сербских учреждений, муниципалитетов и клиник в районе Горы, Печа, Истока, Клины и Приштины, а также незаконную конфискацию денег, предназначенных для выплат социальной помощи и пенсий сербам в центрах упомянутых муниципалитетов, в основном репатриантам. Это также немедленно и по существу предотвратило работу 922 частных экономических предприятий, принадлежащих сербам, а также любое функционирование всех социальных, медицинских, образовательных, культурных и всех других учреждений, которые предоставляют сербам государственные услуги в крае», – говорится в дипломатическом обращении.

Также Представительство обращает внимание на то, что происходящее стало естественным продолжением безнаказанного, многолетнего, насильственного и преднамеренного создания сербам в Косово невыносимых условий жизни так называемым руководством косовских албанцев во главе с Альбином Курти.

В период с ноября 2022 года вооруженные формирования косовских албанцев (само существование которых противоречит резолюции 1244) применили несоразмерную и незаконную силу против сербского населения 98 раз (из них 83 раза на севере Косово), осуществили 38 вторжений на север Косово, где в последнее время постоянно находятся их вооруженные подразделения.

«Они используют это вооруженное присутствие для проведения произвольных арестов видных сербских деятелей и всех других известных форм физического и институционального насилия против сербского населения. Среди прочего они осуществляют акты массового запугивания сербского населения: 1) воспрепятствования свободе передвижения сербов путем необоснованных остановок, унизительного обращения, избиений и даже нанесения увечий гражданскому населению на незаконно созданных вооруженных пунктах и ​​во всех других точках на всей территории Республики Косово, 2) необоснованного открытия огня и почти постоянного присутствия боевых бронированных машин в обычно мирной городской сербской среде, 3) незаконной экспроприации земли, находящейся в частной собственности сербов, которую затем используют для строительства незаконных албанских полицейских баз, 4) принятия решений о конфискации зданий, принадлежащих сербским учреждениям, являющихся собственниками этих объектов, 5) насильственного захвата имущества Сербской Православной Церкви и нарушения специальной защитной зоны вокруг объектов Сербской Православной Церкви, также многовековые сербские православные церкви присваиваются и переименовываются в албанские, 6) распашки и разрушения сербских кладбищ, 7) введения восьмимесячного незаконного эмбарго на сербские товары и конфискации легальных товаров, принадлежащих сербским торговцам», – сказано в письме.

Также сегодня в знак протеста против репрессий в отношении сербского населения Косово в свое время изгнанные из края сербы заблокировали ведущую в край дорогу «Рударе – Мердаре» со стороны Сербии. Сделали они это при помощи большегруза, который перекрыл путепровод, причем протестующие без проблем пропускали авто сербских автолюбителей, но тормозили албанских, которые обычно путешествуют в ЕС через подконтрольную Белграду территорию. За три часа акции на дороге образовалась пробка из сотни машин, принадлежащих косовским албанцам.