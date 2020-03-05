Сербия удвоила товарооборот с Татарстаном

05.03.2020, Москва, Елена Острякова

Торговый оборот между Сербией и Республикой Татарстан вырос с прошлом году почти в 2 раза и превысил $100 млн.

Об этом заявил сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем в Казани, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На своём уровне мы готовы способствовать развитию связей между деловыми кругами и укреплению российско-сербских взаимоотношений», – цитирует Минниханова его официальный сайт.

Он выразил уверенность, что товарооборот в размере $100 млн далеко не предел. Есть большой потенциал для развития связей в таких областях, как нефтепереработка и нефтехимия, энергетика, машиностроение, автомобилестроение и производство компонентов к ним, ИТ и другие высокие технологии, медицина и фармацевтика, АПК и др. Татарстан также заинтересован в организации прямого авиасообщения с Сербией: это бы способствовало развитию деловых связей и увеличению числа туристов.

Татарстан поставляет в Сербию каучук, изделия из резины, продукцию машиностроения, пластмассы, продукты нефтехимии, а импортирует различные виды оборудования, металлические изделия, средства наземного транспорта.

«КАМАЗ» поставляет в Сербию свои автомобили и закупает у сербских компаний комплектующие. «Казанский вертолетный завод» в прошлом году передал сербской стороне три вертолета Ми17В5. Предприятия Группы «Татнефть» поставили более 200 тыс. автомобильных шин, в свою очередь закупая у сербских компаний пресс-формы.

Ивица Дачич поблагодарил руководство республики за высокий уровень организации визита сербской делегации, а также за создание необходимых условий для проведения заседания Российско-Сербского Межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.