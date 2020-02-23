Сербия укрепила военный нейтралитет российскими «Панцирями»

23.02.2020, Белград, Алексей Топоров

Из России в Сербию прибыли первые два из шести зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», превратив Белград в единственного владельца этой российской военной техники на Балканах.

Об этом сообщили балканские и российские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первая часть системы «Панцирь С1» прибыла в аэропорт «Полковник-пилот Миленко Павлович» в Батайнице, – сообщил министр обороны Сербии Александр Вулин. – С приобретением единственного такого оружия в регионе, Сербия продолжает укреплять свою оборонную мощь и наращивать потенциал сдерживания. Таким образом, наша способность сохранять военный нейтралитет еще большее укрепляется, что является фундаментальным обязательством, полученным от верховного главнокомандующего Вооруженными силами Сербии Александра Вучича, а также нашего правительства и Скупщины».

Военная техника была доставлена в Сербию по воздуху на российском транспортном самолете Ан-124 «Руслан» после получения официального разрешения на пролет от Болгарии.

Следует отметить, что как в самой Болгарии, так и в ряде балканских и европейских стран эта новость была принята в штыки и спровоцировала множество агрессивно-параноидальных статей и сообщений в СМИ.

По имеющейся информации, «Панцири» поступят в распоряжение 1-й дивизии 250-й ракетной бригады армии Сербии, военный персонал, которому предстоит работать на них, уже прошел обучение в России.

Основная цель зенитных ракетно-пушечных комплексов состоит в защите небольших стратегически-важных объектов, – таких как командные пункты, узлы связи, аэропорты. Установки могут использоваться как против воздушных, так и наземных целей.