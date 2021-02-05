Сербия ускоренно готовится к масштабному производству «Спутник V»

05.02.2021, Белград, Алексей Топоров

После встречи в Москве с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым министр по инновациями Сербии Ненад Попович заявил, что его страна будет производить «Спутник V» у себя.

Пока же Сербия подготовилась к приезду делегации российских специалистов, передает корреспондент корреспондент «ПолитНавигатора».

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Прибывающую в Сербии российскую делегацию, по словам Поповича, возглавят представители Минпромторга России. В ее состав войдут ведущие специалисты из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, представители российских властей, ответственных за выдачу разрешений на производство вакцины, а также руководители Российского фонда прямых инвестиций, одного из ключевых российских институтов по производству и распространению вакцин.

Сербский министр объяснил, что задача этой делегации – определить, насколько быстро и в какой степени Сербия может начать производство российской вакцины на базе белградского Института вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак».

«Состав российской делегации показывает, что Россия очень заинтересована в том, чтобы помочь Сербии как можно скорее создать мощности по производству вакцин, – завил Ненад Попович. – В составе делегации будет один из основных технологов- разработчиков вакцины «Спутник V», ранее обучавший всех российских производителей тому, как производить эту вакцину».

Встреча Поповича и Мантурова произошла в оперативном порядке сразу после телефонного разговора между президентом Сербии Александром Вучичем и президентом России Владимиром Путиным.

«Министр Мантуров выразил свою полную приверженность этому процессу и отметил, что Сербия является приоритетом для Российской Федерации, когда речь идет о совместном производстве вакцин, а также о продолжении поставок вакцин в Сербию», – сказал сербский министр.