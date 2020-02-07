Сербия устала от неконтролируемого транзита мигрантов

07.02.2020, Москва, Елена Острякова

Сербский суд в городе Сремска-Митровица оштрафовал и выслал из страны трех добровольцев гуманитарной неправительственной организации «Безымянная кухня», которые напали на членов сербской общественной организации «Соколы».

Об этом сообщает BalkanInsight, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Члены «Сокола» по просьбе муниципалитета убирали территорию вокруг заброшенной фабрики в Сиде, в которой располагался стихийный лагерь мигрантов.

Сид расположен на границе с Хорватией, которая является членом Евросоюза. Мигранты, которые рвутся в ЕС, скапливаются на границе, поэтому им не хватает мест в официальных центрах размещения, организованных властями. Таким образом, возникают незаконные лагеря в заброшенных зданиях.

Добровольцы из «Безымянной кухни» разносят по таким лагерям еду и одежду. Они утверждают, что сербские «Соколы» пытались вытеснить мигрантов из их спальных районов, вырубая кусты и уничтожая их палатки и имущество.

Между общественниками произошло несколько столкновений, в результате которых и те, и другие были доставлены в полицию. В итоге волонтеры, подкармливающие нелегальные лагеря, были оштрафованы на 170 евро и высланы из страны. Сейчас они пытаются оспорить это решение.

Хотя балканский маршрут был закрыт в 2016 году, в настоящее время в лагерях правительства Сербии находится более 6000 мигрантов из таких стран, как Сирия, Ирак, Пакистан и Афганистан.

На днях произошел инцидент на севере страны на границе с Венгрией. Несколько сотен мигрантов пытались прорваться, выставляя вперед детей с плакатами. Погранслужба Венгрии была вынуждена закрыть переход.

Строительство новых центров для мигрантов поддерживает только немногочисленная сербская прозападная оппозиция, да и то не единодушно.