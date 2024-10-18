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Оппозиционеру-либералу Антону Бобрышеву, который уже восемь лет живет в пригороде Белграда – Панчево, МВД Сербии вынесло предписание покинуть страну в течении тридцати дней. Ранее этот человек устраивал в своём районе акции в поддержку Навального.

Как передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», 16 сентября Бобрышеву было отказано в продлении вида на жительства, который тот получил в своё время после покупки квартиры в Панчево. После чего ему выдали предписание покинуть страну в течение тридцати дней – этот срок истекает 19 октября. МВД Сербии сообщило, что этот человек создает «неприемлемый риск для безопасности» страны.

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В местной организации «Российское демократическое общество», собравшем под свои знамена предателей и заукраинцев, покинувших Россию с начала СВО, считают, что причиной подобного отношения сербских властей к российскому мигранту является его политическая деятельность на территории Сербии. И отмечают, что это пятый случай, когда в сербские власти отказывают российским нацпредателям в ВНЖ. Адвокат Бобрышева уже оспорил это решение.

В то же время предыдущие попытки Белграда депортировать из страны токсичных российских либералов Петра Никитина, Владимира Волохонского, Елену Копосову не увенчались успехом, к их защите сразу же подключались международные правозащитные организации и европейские посольства, перечить которым официальные сербские власти не решались.

Таким образом Запад, не пуская основную массу релокантов из России в ЕС, создает в Сербии антироссийский плацдарм из заукраинских бегунков, лидеры которых плотно курируются и финансируются европейскими спецслужбами. Те в свою очередь координируют свои действия через сеть, созданных дав года назад словно под копирку русскоязычных телеграм-каналов про Сербию.

На сегодняшний день численность российской предательской «диаспоры» в Сербии, обладающей официальным статусом ВНЖ, составляет порядка 50 тысяч человек.