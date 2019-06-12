Сербия в ООН: Албанские сепаратисты готовят новое кровопролитие в Косово

12.06.2019, Белград, Ксения Голуб

Албанские сепаратисты в Косово, пытающиеся при поддержке Запада легализовать свои вооруженные формирования, готовят новое кровопролитие в крае – вторжение спецназа в славянские анклавы было не последней провокацией Приштины.

Об этом заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич, выступая на заседании Совбеза ООН, где рассматривалась ситуация вокруг Косово и Метохии.

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«Я хочу, чтобы все здесь знали об этом и остановили военную машину Приштины, прежде чем она вызовет новое кровопролитие. И позвольте мне напомнить вам, что задача полиции края заключается в защите мира и безопасности всех, даже сербов в Косово. И я спрашиваю вас, хотите ли вы сделать это или нет. Потому что я уверен, что вы можете», – сказал Дачич.

Он призвал ООН продолжить присутствие миссии в Косово, несмотря на то, что накануне два ее сотрудника, включая гражданина РФ, подверглись нападению албанского спецподразделения при подавлении акции протестов сербского населения.

«В противном случае сербам будет отправлено сообщение о том, что они не смогут оставаться и жить на земле своих предков, что будет означать достижение целей Приштины», – предупредил дипломат.

Зам генсека ООН по правовым вопросам Мигель де Серпа Сантос подтвердил, что мандат миссии предполагает, что сотрудники ООН в Косово пользуются иммунитетом от любых арестов.

«Власти Приштины не имеют права объявлять чиновников ООН нежелательными персонами без согласия главы МООНК», – заявил он.

«Иммунитет сотрудников не был соблюден», более того, оба «подвергались чрезмерной силе» со стороны албанского спецназа, после чего они были госпитализированы, в свою очередь напомнил спецпредставитель генсека ООН Захир Танин.

«Имущество ООН было незаконно присвоено и обыскано, что нарушило неприкосновенность персонала ООН. Несмотря на наши запросы, нынешняя ситуация такова, что власти предоставили очень мало информации об аресте наших офицеров», – сказал он.

Сербский министр Дачич также напомнил, что Сербия согласилась на мирные переговоры с Косово, однако албанская верхушка неоднократно нарушала достигнутые договоренности. Одно из таких грубейших нарушений – публичный отказ предоставлять фактическую автономию сербским анклавам – речь идет о создании Сообщества сербских муниципалитетов.

«Это заявление Хашима Тачи говорит нам, что мы должны спросить себя: «что мы делаем все это время?». Потому что, если соглашение достигнуто, и Приштина не выполняет его в течение шести лет, а после этого открыто отвергает, возникает вопрос, был ли это диалог вообще», – сказал Дачич.

Таким образом, разрушено доверие к ЕС, лидеры которого поставило свою подпись под Брюссельским соглашением, гарантируя его реализацию. Верхушка сепаратистов, тем временем, не только не выполняет договоренности, но и выдвигает новые территориальные претензии к Сербии и требует от Евросоюза легализации присоединения самопровозглашенного Косова к Албании.

«Можно ли считать Косово серьезной и ответственной стороной, с которой мы должны продолжать наши переговоры? И кто теперь может заверить нас, что Приштина не будет вести себя таким же образом в будущем?» – спросил Дачич.

Он призвал чиновников ООН дать жесткую оценку действиям албанского спецназа, который на днях провел массовые аресты в сербских анклавах.

«Если такой неприемлемый акт обойдется без широкого осуждения, в том числе осуждения со стороны этого высшего органа, он выполнит свою истинную цель – запугивания и притеснения сербского населения в Косово и Метохии», – сказал Дачич.

Он заявил, что представитель МООНК Михаил Краснощеков был арестован, а это значит, что члены миссии больше не в безопасности.

«Сегодня мы далеки от стабильной и безопасной ситуации в КиМ, которая не требует внимания этого органа. Риск ухудшения ситуации на местах может привести к увеличению жертв, и в контексте всех событий за прошедший период я ​​уверен, что никто не хочет брать на себя этот риск», – отметил Дачич.

Он также еще раз призвал Приштину отменить экономическую блокаду сербских анклавов.

Министр напомнил, что в этот день 20 лет назад была принята резолюция Совбеза ООН по Косово, однако она не выполнена. В частности, документ предполагал создать «безопасные условия для безопасного возвращения беженцев и перемещенных лиц в свои дома».

«Но только 1,9 процента сербов добились возвращения»,- сказал Дачич, констатировав, что албанцам удалось реализовать сценарий этнических чисток в крае.

«За последние 20 лет 311 из 427 городов и деревень, в которых раньше жили сербы, стали этнически монолитными, и теперь в них живут только албанцы. Что такое этническая чистка, если не это?» – сказал Дачич.

Далее слово взяла посол непризнанного Косово в США Влора Читаку. Она поблагодарила ООН за «помощь в построении самой молодой европейской демократии». Читаку призвала упразднить миссию ООН, поскольку «Косово теперь может и сам управлять».

Читаку также обвинила российского представителя МООНК Михаила Краснощекова в использовании служебного транспортного средства миссии, помощи в сооружении баррикады жителями сербского анклава для отпора албанского спецназа. Она рассказала, что Краснощеков «привез бензопилу, чтобы свалить деревья на дороге и помешать проезду косовской полиции».

Посол США в ООН Джонатан Палмер заявил, что США поддерживают действия косовской полиции и сожалеют лишь о том, что во время этой операции произошла блокада населенных пунктов и стрельба. Палмер, по сути, поддержал версию мероприятия, представленную послом Косово.

Российский представитель в ООН Дмитрий Полянский обвинил посла Косово во лжи в оправдание действий полиции в северной части Косово.

«Незаконные действия настолько очевидны … Косовская полиция провела вторжение в северную часть Косово. Российский чиновник в миссии ООН был избит, и Читаку предложила нам версию события, которая противоречит логике. Она даже не смогла правильно произнести его имя, – сказал российский дипломат.

Он также резко ответил американскому послу, который никоим образом не защищал дипломатический иммунитет, которым пользуются миротворцы ООН. Он напомнил, что на членов миссии ООН не распространяются нормы международного права, и они пользуются полной неприкосновенностью.

Российский дипломат назвал сотрудников спецназа Косово «полицейскими преступниками».

Он также поднял вопрос о настораживающих действиях, происходящих на американской базе Бондстил, и предупредил, что Приштина саботирует выполнение соглашений.

Китай поддержал территориальную целостность и суверенитет Сербии, заявил заместитель посла Китая в ООН Ву Хаит.

В конце выступления заместитель посла Германии в ООН Юрген Шульц попросил Приштину отменить блокаду ввоза продуктов в славянские анклавы из Сербии. Шульц также заявил, что Берлин выступает за пересмотр мандата миссии ООН в Косово. Говоря об инциденте с российским должностным лицом ООН в Косово, Шульц заявил, что членам миссии должно быть разрешено работать беспрепятственно, а также что они должны действовать в соответствии с мандатом, который имеет миссия.