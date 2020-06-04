Сербия, вопреки наветам Запада, не останавливает кампанию по отзыву признаний Косово

04.06.2020, Белград, Алекей Топоров

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич опроверг утверждения «Радио Свободная Европа» (филиал американского пропагандистского «Радио Свобода») о том, что Белград свернул международный процесс отзыва признаний независимости Косово.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Министр иностранных дел и вице-премьер Сербии Ивица Дачич охарактеризовал информацию «Радио Свободная Европа», как «большую ложь». Ранее эта радиостанция, являющаяся европейским филиалом «Радио Свобода», распространила информацию со ссылкой на некий высокопоставленный дипломатический источник в ЕС, пожелавший остаться анонимным, что Белград согласился свернуть кампанию признаний независимости Косово третьими странами.

«В рамках доброй воли по созданию атмосферы, способствующей продолжению диалога в Белграде, они (Сербия – ред.) согласились не продолжать эту кампанию, – процитировала этот источник радиостанция. – Кампания Сербии является раздражающей проблемой. А мы должны создать положительный импульс, и больше не раздражать друг друга».

В свою очередь, Дачич, обсудивший этот европейский выпад с президентом Сербии Александром Вучичем, прокомментировал слова «источника» вполне однозначно.

«Сербия годами публично заявляла, что она остановит кампанию по отзыву признания, только если все остальные прекратят кампанию за признание Косово и присоединение (края – ред.) к международным организациям, – сказал глава сербского МИД. – Поскольку это не происходит, то и Сербия не прекращает кампанию. Когда они остановятся, остановим и мы».

К апрелю этого года, благодаря активности Белграда, признание независимости Косово отозвали 18 государств, благодаря чему сепаратистский анклав, получавший признание благодаря аналогичной кампании Вашингтона, перестал иметь большинство среди государств-членов ООН, поддерживающих его независимость от Сербии.