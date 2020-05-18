Сербия возвращается к нормальной жизни после карантина

18.05.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

В Сербии после смягчения карантинных мер, отмены чрезвычайного положения и комендантского часа восстанавливается обычный распорядок жизни.

О том, как страна выходит из кризиса, вызванного эпидемией COVID-19, читайте в репортаже белградского собкора «ПолитНавигатора»

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На прошлой неделе магазины и аптеки в Сербии начали работать в прежнем режиме, в том числе и круглосуточно.

Открылись торговые центры, а кафе и рестораны уже не предлагают купить еду и напитки только на вынос, в них теперь можно полноценно провести время.

Однако правила работы заведений общепита все же согласуются с карантином: так, расстояние между столиками должно быть не менее двух метров, а посетителям предоставлены средства дезинфекции для рук. Сотрудники магазинов и кафе обязаны быть в масках и перчатках.

Дети дошкольного возраста теперь снова могут посещать детсады. Обязательное правило – пришедшим малышам ежедневно нужно измерять температуру. Также заработали и «продленки» в школах – для тех родителей, кому не с кем оставить отпрысков.

Иногородние студенты также возвращаются в общежития, при этом оплата за период с 16 марта (введение карантина) до возвращения с них взиматься не будет.

Пенсионерам разрешен выход в город в любое время, но встречи с внуками придется отложить – близкие контакты продолжают быть опасными и не рекомендованы.

В стране начал ходить общественный транспорт, открыто и междугороднее сообщение. Требования для пассажиров те же, что и во время карантина: наличие средств индивидуальной защиты, соблюдение дистанции. В автобусах и трамваях на полу разметка – ее шаг ровно 2 метра, а сидеть пассажирам рекоменуется через одно сидение.

С 1 июня частично откроется и международное сообщение. Наземные границы будут открыты с Черногорией, Боснией и Герцеговиной, Албанией и Северной Македонией. Однако по новым правилам граждане страны и иностранцы смогут въехать без проблем только при наличии отрицательного ПЦР-анализа на Covid-19, при этом сделан он должен быть не ранее 72 часов до въезда в Сербию, иначе придется провести 14 дней в самоизоляции. Гражданам других стран во въезде пока отказано.

Местные жители сразу отреагировали на смягчение мер – улицы и парки наполнились прогуливающимися людьми, на детских площадках полно малышей, пенсионеры парочками сидят в скверах, в кафе сложно найти свободный стол…

Да и настроение у сербов под стать нынешней солнечной погоде – оптимистичное. Тем более, что государство объявило о сроках подачи заявок на одноразовые выплаты – в период с 15 мая по 5 июня по 100 евро получат все совершеннолетние граждане страны.

По словам главного эпидемиолога страны Предрага Кона, возможно, что вирус перестанет циркулировать среди населения Сербии уже в июне. Такие выводы сделаны медиками после того, как некоторое время назад были частично смягчены меры карантина, а всплеска больных не последовало. Однако соблюдение правил безопасности он назвал обязательным делом каждого жителя страны.

На данный момент в Сербии зарегистрировано более 10 тысяч зараженных, 224 человека умерли.

Фото: Иван Секулович.