Сербия вспоминает жертв натовской агрессии

24.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Двадцать два года назад блок НАТО начал бомбардировки территории Союзной Югославии.

В Белграде в память об этом событии в концертном комплексе «Комбак Дворана» пройдет памятное мероприятие с участием президента Сербии.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», накануне в ходе передачи Республике Сербской ИВЛ и другого медицинского оборудования, происходившей в сербском городе Стара Пазова, президент Сербии Александр Вучич заявил, что и Сербия, и Республика Сербская будут культивировать память об агрессии НАТО.

« Сербия и Республика Сербская начали совместно культивировать культуру памяти, – сказал Вучич в присутствии сербского члена Президиума БиГ Милорада Додика. – И мы пронесем это через годы, десятилетия и столетия, потому что мы принадлежим к одному народу. Это важное достижение нашего сотрудничества».

Как сообщает «Политика», в ходе агрессии НАТО против Союзной Республики Югославия, в течение 78 дней непрерывных бомбардировок, по данным министерства обороны Сербии погибли 2 тысячи 500 мирных жителей, в том числе 89 детей и 1031 военнослужащий и сотрудник МВД. Согласно тому же источнику, около 6 тысяч мирных жителей получили тяжелые и легкие ранения, из которых 2 тысячи 700 детей, а также 5 тысяч 173 солдат и полицейских, 25 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

За 11 недель ежедневных воздушных атак НАТО нанесло 2 тысячи 300 ударов по тогдашней Союзной Республике Югославии и сбросило 22 тысячи тонн бомб, в том числе 37 тысяч запрещенных кассетных бомб и бомб, начиненных обогащенным ураном.

В ходе агрессии серьезно пострадали инфраструктура, школы, медицинские учреждения, офисы средств массовой информации, памятники культуры, церкви и монастыри. Оценки ущерба варьируются от 30 до 100 миллиардов долларов.